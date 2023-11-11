ВСУ имеют успех возле Вербового, а оккупанты пробиваются к Степному, — DeepState
Продолжаются бои на левом берегу Днепра и есть продвижение возле Работино, отмечают аналитики. Российские же войска были уничтожены в крайних домах Степного.
Украинская армия продолжает наступательные на Запорожском направлении, тогда как оккупанты пытаются продвинуться вперед на Авдеевском направлении. Об этом сообщается в сводке аналитиков DeepState.
Аналитики отрапортовали, что российские войска обстреливали приграничные области на севере Украины. Российские войска продолжают наступательную кампанию на нескольких участках фронта. Они ежедневно атакуют, а параллельно с тем идет скрытая мобилизация и наращивание оккупационной армии. По данным аналитиков, вскоре 31-я десантно-штурмовая бригада РФ будет расширена до уровня 104-й десантно-штурмовой дивизии.
Бои на Сватовском направлении
Происходят столкновения возле Лимана Первого, Синьковки и Орлянки. Также продолжаются встречные бои в Серебрянском лесничестве.
Бахмутское направление
По данным аналитиков, оккупанты проводили масштабную наступательную атаку на освобожденную Клещиевку. Ситуация сложная и бои пока продолжаются.
Битва за Авдеевку
Аналитики фиксируют, что оккупанты вошли в стране дома Степного. Силы обороны их уничтожили вместе с домами. Отмечается, что при такой интенсивности боевых действий удачные попытки ВС РФ зайти в Степное будут еще не раз. Также фиксировались бои у Водяного и в Первомайске.
Враг пробовал атаковать Марьинку, но безуспешно.
Бердянское и Таврическое направления
На Бердянском направлении есть активность оккупантов к западу от Старомайорского, а на Таврическом — продолжаются бои в Крынках.
Запорожское направление
На Запорожском направлении украинские военные имели успех у Вербового, а также продвинулись у Работино и Новопрокоповки. Сейчас на карте изменений нет, потому что защитникам надо закрепиться на новых позициях.
Напомним, 10 ноября РСЗО HIMARS уничтожили колонну российской техники в Херсонской области.
11 ноября в ISW со ссылкой на российских милитарных блогеров заявили о продвижении ВС РФ к окрестностям Степного.