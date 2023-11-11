Операция была успешной: в ГУР озвучили детали ударов по десантным кораблям РФ в Крыму (видео)

Представитель разведки Андрей Юсов отметил, что оккупантам нечем будет заменить потерянные катера, которые в свое время принимали участие в операциях вокруг острова Змеиный.

Операция по уничтожению двух российских десантных кораблей проектов "Акула" и "Серна" в оккупированном Крыму была вполне успешной для украинских сил. Она готовилась достаточно долго и тщательно и осуществлялась при поддержке других составляющих Сил обороны. О подробностях атаки рассказал 11 ноября представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов.

"Это чрезвычайно удачная операция, потому что речь идет не только о двух уничтоженных десантных катерах, достаточно современных, как для российского флота. Это еще и зенитно-ракетные комплексы, которые должны были прикрывать другие корабли Черноморского флота", — сказал Юсов.

Он добавил, что такие корабли противник использовал во время операций на острове Змеиный, и теперь заменить эти корабли россиянам нечем.

"Да, это очень хорошие новости для нас. В частности, украинские морские дроны показали себя, как чрезвычайно эффективное оружие", — отметил представитель ГУР.

Кроме того, успешная атака достигла и стратегической цели — теперь оккупанты вынуждены передислоцировать свои силы в Новороссийск и в другие места, и этот процесс уже идет несколько месяцев. Также россияне занимаются передислокацией и штабной инфраструктуры после эффективных ударов по штабу оккупантов в Севастополе.

Подобные эффективные удары, считает Юсов, подрывают морально-психологическое состояние российских войск как в оккупированном Крыму, так и на других участках украинского фронта.

"Много из тех, кто подписал контракт (с Минобороны РФ — прим. ред) хотели бы уже сбежать оттуда, но попав в роли пушечного мяса, их же никто не спрашивает. Заградотряды и другие вещи там никто не отменял", — рассказал Юсов.

Андрей Юсов о поражении двух росссийских катеров в Крыму (смотреть с 01:00)

Напомним, по информации разведки Минобороны Украины, в результате атаки украинских сил 10 ноября были повреждены два катера проекта 1176 "Акула" и проекта 11770 "Серна", которые пошли на дно. Таким образом два российских корабля Черноморского флота были полностью уничтожены.