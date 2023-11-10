Избили до смерти: в Крыму мобилизованные убили командира и дезертировали, — ГУР

По данным украинской разведки, полковник Мусурбеков скончался от полученных травм в симферопольской больнице через неделю после избиения.

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Во временно оккупированном Крыму мобилизованные военнослужащие ВС РФ жестоко избили заместителя командира полка полковника Мусурбекова. Об этом пишет Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным украинской разведки, инцидент произошел в среду, 1 ноября в Симферополе в расположении 20-й мотострелковой дивизии в составе 8 армии Южного военного округа вооруженных сил РФ. Группа солдат, число которых не уточняется, нанесла тяжкие телесные повреждения командиру. Имя полковника Мусурбекова и причину конфликта, в разведке не сообщили.

Спустя неделю, 7 ноября, врачи больницы в Симферополе констатировали смерть Мусурбекова в результате полученных тяжелых травм.

В ГУР также сообщили, что подозреваемые в убийстве полковника военнослужащие сразу после инцидента дезертировали из расположения своего подразделения в Симферопольском районе под видом гражданских лиц. По данным разведки, они сбежали на территорию Краснодарского края РФ.

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