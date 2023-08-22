Под видом эвакуировавшихся: в Херсонской области до 20% оккупантов мечтают о дезертирстве

По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, представители ВС РФ не хотят вступать в кровавые бои на фронте, поэтому начинают искать гражданскую одежду и пытаются сбежать.

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Российские оккупанты начали все больше дезертировать на оккупированной части Херсонской области. Делают они это под видом гражданских. Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала Freedom 22 августа.

По ее словам, все чаще фиксируется, что от 15 до 20% представителей ВС РФ в южных областях Украины имеют дезертирские настроения, а некоторым даже удается реализоваться планы и сбежать.

"Поскольку, кто-то не выдерживает морально-психологически этого состояния вечного ожидания броска в кровавый бой, и пытаются дезертировать, убегая и "растворяясь" в массах мирного населения. Очень много желающих, облачившись в гражданскую одежду, примкнуть к той эвакуации, которая фактически есть насильная депортация, которую оккупационные "власти" левобережья не прекращали", — отметила Наталья Гуменюк.

Практически ежедневно оккупационные "администрации" формируют специальные автобусы, которые должны будут вывезти украинцев с оккупированной территории в направлении Сибири.

Этим часто пользуются российские военные, которые представляются мирными жителями и пытаются уехать обратно на родину.

"И очень много представителей оккупационных войск, переодеваясь в гражданскую одежду, пытаются под видом таких эвакуирующихся выехать за свой поребрик", — подытожила Наталья Гуменюк.

Напомним, 22 августа сообщалось, что ВС РФ сбежали с позиций на Запорожском направлении и отказались идти в наступление в Донецкой области. В украинском подполье отмечают, что у российских оккупантов снизился моральный дух в подразделениях, из-за чего участились случаи дезертирства.