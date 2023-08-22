Під виглядом тих, хто евакуювався: у Херсонській області до 20% окупантів мріють про дезертирство

За словами речницi ОК "Південь" Наталії Гуменюк, представники ЗС РФ не хочуть вступати в криваві бої на фронті, тому починають шукати цивільний одяг і намагаються втекти.

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Російські окупанти почали дедалі більше дезертирувати на окупованій частині Херсонської області. Роблять вони це під виглядом цивільних. Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу Freedom 22 серпня.

За її словами, дедалі частіше фіксується, що від 15 до 20% представників ЗС РФ у південних областях України мають дезертирські настрої, а деяким навіть вдається реалізуватися плани і втекти.

"Оскільки, хтось не витримує морально-психологічно цього стану вічного очікування кидка в кривавий бій, і намагаються дезертирувати, тікаючи і "розчиняючись" у масах мирного населення. Дуже багато охочих, вбравшись у цивільний одяг, долучитися до тієї евакуації, яка фактично є насильницькою депортацією, яку окупаційна "влада" лівобережжя не припиняла", — зазначила Наталя Гуменюк.

Практично щодня окупаційні "адміністрації" формують спеціальні автобуси, які повинні будуть вивезти українців з окупованої території в напрямку Сибіру.

Цим часто користуються російські військові, які представляються мирними жителями і намагаються виїхати назад на батьківщину.

"І дуже багато представників окупаційних військ, переодягаючись у цивільний одяг, намагаються під виглядом таких, що евакуюються, виїхати за свій поребрик", — підсумувала Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, 22 серпня повідомлялося, що ЗС РФ втекли з позицій на Запорізькому напрямку і відмовилися йти в наступ у Донецькій області. В українському підпіллі зазначають, що в російських окупантів знизився моральний дух у підрозділах, через що почастішали випадки дезертирства.