Писториус "забил тревогу": Германия согласовала дополнительные 4 млрд для Украины, — Bild

Изначально на 2024 год Берлин заложил для поддержки Киева 4 миллиарда евро, однако в Минобороны заявили, что этого будет недостаточно и призвали пересмотреть решение.

В бюджет Германии на следующий год могут включить дополнительные четыре миллиарда евро, которые будут направлены на военную помощь Украине. Об этом сообщает издание Bild 11 ноября.

По данным источников журналистов из Министерства обороны, такое решение было достигнуто коалиционными партиями и на следующей неделе об этом могут объявить официально. Сначала Бюджетный комитет Бундестага должен одобрить договоренности.

Если это подтвердится официально, то Берлин в 2024 году выделит Киеву уже 8 миллиардов евро.

Изначально министр финансов Германии Кристиан Линднер заявлял, что в федеральный бюджет страны на следующий год было заложено лишь 4 миллиарда евро на военную помощь, однако практически все средства были сразу направлены на обещанные раннее проекты и у Министерства обороны оставалось не менее 120 миллионов на новую помощь.

В материале отметили, что после подсчетов главы Минобороны Бориса Писториуса выяснилось, что этого недостаточно и он "забил тревогу", потребовав дополнительные 5 миллиардов.

В результате было принято решение выделить еще 4 миллиарда евро для поддержки Украины. На эти средства для ВСУ закупят больше оружия и боеприпасов, которые будут использованы в борьбе с Россией.

"Кроме того, есть 2 млрд евро, которые Министерство обороны может потратить в качестве так называемых разрешений на выполнение долгосрочных оборонных контрактов", – говорится в материале.

Напомним, 11 ноября сообщалось, что идея выделить Украине 20 млрд евро встретила критику внутри ЕС. По словам дипломатов, представители ряда стран Евросоюза высказали сомнения касательно предоставления Киеву крупной суммы на годы вперед.