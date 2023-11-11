В РФ скончался мобилизованный топ-чиновник, которого обвиняли в изнасиловании мигранта (фото)

Савву Михайлова, который якобы находился на войне в Украине с октября 2022 года, экстренно доставили в госпиталь в Санкт-Петербурге. Причина смерти не уточняется.

Заместитель председателя Госкомитета по занятости населения, известный общественный деятель Якутии, участник полномасштабного вторжения Савва Михайлов, которого в январе этого года обвинили в изнасиловании мигранта из Северной Кореи, скоропостижно скончался после тяжелой болезни в Военно-медицинской академии имени Кирова (Санкт-Петербург), сообщается на сайте "Саха Парламент".

"В прошлом году Михайлов стал членом регионального отделения партии КПРФ, был добровольно мобилизован и отправлен в зону проведения специальной военной операции. В октябре этого года прибыл на экстренное лечение в Санкт-Петербург с передовой…", – говорится в публикации.

Савва Михайлов скончался в Санкт-Петербурге, куда приехал на лечение с передовой Фото: https://t.me/a_shtirlitz

Смерть оккупанта подтвердил и украинский офицер Анатолий "Штирлиц" Штефан.

"Первый секретарь Якутского горкома КПРФ, член Бюро рескома КПРФ, заместитель председателя Госкомитета РС(Я) по труду и занятости "чмобик" Михайлов Савва. Ура, таварисчи (орфография сохранена — ред.)", – написал он в своем телеграмм-канале.

Штефан также сообщил о смерти еще одно высокопоставленного военного. По его информации, командир батальона, полковник Артем Кормилицин, который полтора года считался пропавшим без вести, признан погибшим и похоронен в сентябре в городе Выкса Нижегородской области.

Полковник Артем Кормилицин признан погибшим после того, как полтора года его считали пропавшим без вести Фото: https://t.me/a_shtirlitz

Согласно информации в соцсетях, он погиб 26 апреля 2022 года под Изюмом в Харьковской области.

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