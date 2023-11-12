"Пытались обойти ПВО": ночью ВС РФ ударили ракетами по югу Украины, — ВСУ (карта)

По данным ВСУ, российская армия выпустила две управляемые ракеты Х-59 и одну "Искандер-М" по Николаевской области. Повреждены жилые дома, пострадавших нет.

Ночью 12 ноября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали юг Украины тремя ракетами. Пытались обойти системы нашей противовоздушной обороны. Об этом сообщил пресс-центр оперативного командования "Юг".

По информации военных, российская армия выпустила две управляемые ракеты Х-59 и одну "Искандер-М" по Николаевской области.

"Пытаясь обойти систему противовоздушной обороны, управляемые ракеты направлялись по сложному маршруту. Однако силам противовоздушной обороны удалось уничтожить одну из управляемых ракет в Николаевской области", — говорится в сообщении.

Две другие ракеты (одна из них — баллистическая) попали по открытой территории. В результате падения обломков сбитой ракеты, повреждены несколько жилых домов. Предварительно, без пострадавших.

Ситуация на фронте в южных областях Украины

По оперативной информации Генштаба ВСУ состоянием на 06:00 12 ноября 2023 года на Запорожском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия возле Работино Запорожской области, однако успеха не имел. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, истощают врага вдоль всей линии фронта. Войска РФ несут потери в живой силе и технике.

Карта боевых действий состоянием на 23:58 11 ноября 2023 года Фото: deepstatemap.live

На Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневые поражения по тылам противника.

Напомним, 12 ноября сообщалось, что из-за потерь техники ВС РФ во время штурмов позиций ВСУ опираются на пехоту. Военные аналитики считают, что у россиян становится меньше танков, БМП и БТР. Практика проведения тактических атак ВС РФ с целью штурма украинских укрепленных позиций не приведет к более широкому оперативному прорыву где-либо на фронте.