РФ усиливает прямой контроль над ЧВК "Вагнер", — разведка Великобритании

В британской разведке считают, что крупные части "Вагнера", вероятно, были ассимилированы в командную структуру Российской гвардии и активно набирают новых наемников.

Разведка Великобритании утверждает, что после попытки мятежа и гибели руководства частной военной компании "Вагнер" российское государство пытается усилить свой контроль над группировкой. Наемники возобновили активный рекрутинг. Об этом заявило Министерство обороны Великобритании от 12 ноября в социальной сети Х (ранее Тwitter).

В сообщении говорится, что по состоянию на конец октября 2023 года крупные части "Вагнера", вероятно, были ассимилированы в командную структуру Российской гвардии и активно набирают новых наемников.

"Это подразделение "Вагнера" в составе Росгвардии, вероятно, возглавляет Павел Пригожин, сын покойного Евгения Пригожина", – считают в разведке.

Другие группы бойцов "Вагнера", вероятно, присоединились к российской ЧВК "Редут", которая, согласно расследованию Радио Свобода, насчитывает всего 7 000 человек. Кроме того, 1 ноября 2023 года лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что медики группы ЧВК "Вагнер" вошли в состав чеченского спецподразделения "Ахмат". Ранее, 25 октября 2023 года, Кадыров заявил, что 170 бывших бойцов "Вагнера" уже присоединились к "Ахмату".

"После мятежа в июле 2023 года и последующей гибели руководства "Вагнера" в августе 2023 года российское государство осуществляет более прямой контроль над деятельностью "Вагнера" и его бывшим персоналом", – утверждают британские аналитики.

Напомним, 9 ноября сообщалось, что после неудачной попытки переворота в РФ, ЧВК "Вагнер" на какое-то время перестали существовать. Сейчас оккупанты активизировались в том, чтобы снова вербовать ветеранов группировки на войну против Украины.