"Провоцируют Россию": у Зеленского ответили на предложение принять Украину в НАТО "по частям"

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, "простые решения" относительно войны в Украине в конечном итоге обходятся дорого.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал "план частичного членства" Украины в НАТО, предложенный бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. Соответствующий пост Михаил Подоляк опубликовал в социальной сети X 12 ноября.

Советник главы ОП считает, что предложения принять Украину в НАТО без оккупированных территорий свидетельствуют о том, что "причины, следствия и последствия не всем очевидны". По его словам, подобные "простые решения" в конечном итоге обходятся дорого.

"Прежде всего, сами разговоры о такой возможности явно провоцируют Россию на дальнейшую эскалацию, подталкивают ее на позицию агрессивной войны", — заявил он.

По словам Михаила Подоляка, на данный момент неизвестно, готовы ли в РФ согласиться на подобный формат интеграции Украины в НАТО. Он также поставил вопрос о том, кто гарантирует, что Россия не продолжит экспансию, воспользовавшись паузой для укрепления своих позиций.

"РФ в таком виде будет лишь масштабировать риски и пытаться реализовать свою агрессию. Только масштабная "военно-технологическая помощь" Украине решит проблему европейской безопасности и гарантирует возврат к стабильным глобальным правилам", — заявил Подоляк.

Вступление Украины в НАТО: что сказал Расмуссен

Как сообщает The Guardian, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выдвинул предложение о вступлении Украины в Североатлантический альянс, но без временно оккупированных Россией территорий.

По мнению Расмуссена, такой шаг удержит Россию от нападений на украинскую территорию в рамках НАТО, освободив украинские силы для отправки на линию фронта, а также продемонстрирует Кремлю, что он не может препятствовать вступлению Украины в Альянс.

"Нам нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина будет находиться в самом сердце оборонного Альянса", — заявил экс-глава НАТО.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью от 10 ноября, заявил, что Альянс рассчитывает на прогресс Вооруженных сил Украины в борьбе с российскими оккупантами, однако все осознают, что это будет сложный процесс.

Ранее, 1 ноября, дипломат Роман Бессмертный в интервью Фокусу отметил, что любая страна НАТО может двусторонним решением вступить в войну на стороне другого государства. Для этого необходима лишь политическая воля.