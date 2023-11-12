Оккупанты сфотографировались на фоне уничтоженной техники РФ и верифицировали штабную машину (фото)

Р-149БМР "Кушетка-Б" сохраняет текстовую и видеоинформацию, отображает данные на специальной электронной карте, а также позволяет повлиять на оперативность работы.

Российские оккупанты сделали фото на фоне собственной уничтоженной техники и помогли верифицировать штабную машину. Военный обозреватель Александр Коваленко, аналитик военно-политический обозреватель группы "Информаційний спротив", сообщил подробности в Telegram-канале.

Он предположил, что захватчики не догадывались о результатах своих действий. По его словам, позади них оказалась поражена довольно редкая техника — российская командно-штабная машина оперативно-тактического звена Р-149БМР "Кушетка-Б".

"Интересно, когда Шойгу грохнут, они тоже будут позировать на его фоне, мол, это же Залужный!" — говорится в заметке.

Аналитик поблагодарил российских оккупантов за возможность верифицировать потери техники российского оккупационного контингента. Это позволяет разрабатывать планы по уничтожению вражеских боевых машин и получать четкую информацию о потерях врага.

Р-149БМР "Кушетка-Б" Фото: Telegram Александра Коваленко

Характеристика Р-149БМР "Кушетка-Б"

Р-149БМР "Кушетка-Б" — российская командно-штабная машина оперативно-тактического звена. Техника обеспечивает мониторинг ситуации в зоне боевых действий. Соответствующее оборудование позволяет осуществлять конфиденциальность передачи информации и данных. В Р-149БМР есть персональные компьютеры, способные взаимодействовать с аппаратурой связи и навигации.

Функционал сохраняет текстовую и видеоинформацию, а также имеет возможность на специальной электронной карте отображать данные. Благодаря этому пользователь способен получать всю необходимую информацию и оперативно принимать соответствующие решения. Р-149БМР благодаря своему техническому оснащению входит в состав автоматизированной системы управления войсками, при этом значительно увеличивая оперативность работы.

Напомним, в конце октября в районе Авдеевки ВСУ уничтожили редкую российскую САУ "Метеорит". В успешной операции принимала участие 47 отдельная механизированная бригада "Маґура".