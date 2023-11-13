В Украине переоборудовали ракетные комплексы "Бук-М1" под американские ракеты, — Игнат

Уже есть результаты боевого применения таких ЗРК на полигоне в Соединенных Штатах. Их переоборудовали, поскольку ракеты к комплексам Бук-М1 и С-300 производит только Россия.

Советские ракетные комплексы "Бук-М1", которые использует противовоздушная оборона Украины, смогли переоборудовать под американские ракеты. Об этом в интервью Radio NV рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Есть объявления от наших западных партнеров, что у нас есть хорошие результаты боевого применения на полигоне в Соединенных Штатах зенитных ракетных комплексов "Бук-М1", которые переоборудованы, адаптированы под американские ракеты, которые могут усилить нашу противовоздушную оборону", — сказал Игнат.

Он отметил, что ракеты к комплексам "Бук-М1" и С-300 производит только Россия.

"Нужно искать шаги, пути, такие как скрещивание советского с американским. Они защищают, пусть и на небольшом радиусе", — отметил он.

Фокус писал, что украинские и американские военные создают систему "гибридной ПВО". Цель программы FrankenSAM — объединить западные ракеты класса "земля-воздух" с пусковыми установками или радарами производства СССР, которые есть на вооружении ВСУ.

Напомним, что в Воздушных силах считают, что поражение нового российского малого ракетного корабля "Аскольд" в Крыму стало серьезным ударом по имиджу России.

Ранее сообщалось, что представитель Воздушных сил ВСУ ответил, будут ли повторяться трехчасовые тревоги и какую опасность украинцы пережидают в укрытиях.