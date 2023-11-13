От мин до "Градов": КНДР поставляет для РФ всю номенклатуру артбоеприпасов (фото)

Эксперты предположили, что российские артиллеристы экстренно нуждаются в таких снарядах на передовой, поэтому партии боеприпасов не оседают на складах для ротации, а сразу отправляются на фронт.

Северная Корея поставляет в Россию весь спектр своих артиллерийских боеприпасов, включая снаряды к ствольной артиллерии и ракет для систем залпового огня. При этом первые поставки 122-мм и 152-мм снарядов были зафиксированы в конце октября, а 8 ноября появились данные о боеприпасах для РСЗО. Об этом 12 ноября сообщили обозреватели Defence Express.

Кроме упомянутых боеприпасов, Вооруженные силы РФ могли получить и 120-мм мины, однако авторы материала обратили внимание, что на опубликованных фото они очень похожи на советские боеприпасы.

Соответствующие кадры были опубликованы в соцсетях. Например, ресурс Ukraine Weapons Tracker выложил фото 122-мм и 152-мм снарядов, поставленных КНДР, которые, предположительно были выпущены относительно недавно — в 2000-х годах. В комментариях сказано, что расцветка, упаковка, стиль маркировки, характерны для боеприпасов северокорейского производства.

Также в X (Twitter) появилось 10-секундное видео с 122-мм реактивными снарядами для РСЗО "Град", в котором российский солдат сказал, что боеприпасы передали "друзья" из КНДР.

"Это означает поставки в РФ от КНДР всей основной номенклатуры артиллерийских боеприпасов", — пишут обозреватели.

Эксперты отметили, что появление этих снарядов на передовой говорит о том, что они не осели где-то в складах, где должны были ожидать своего срока для использования по принципу ротации, когда сначала используются более старые боеприпасы. Существует предположение, что российские артиллеристы экстренно нуждаются в таких снарядах на фронте.

"Это конечно не исключает сценария по которому северокорейские снаряды идут параллельно с российскими нового производства, или новые российские снаряды направляются в резервные запасы.", — подытожили обозреватели.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен 9 ноября заявил, что КНДР в обмен на военную поддержку России может рассчитывать на поддержку с ее стороны в области программ баллистических ракет, в том числе в области ядерных и космических технологий.