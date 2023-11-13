В РФ начали подготовку к производству истребителей Су-75 Checkmate

Российский самолет, как утверждают в "Ростехе", скорректировали под потенциальных заказчиков, чтобы улучшить конкурентоспособность.

Российская государственная корпорация "Ростех" анонсировала подготовку к началу производства истребителей Су-75 The Checkmate. Об этом сообщает "РИА Новости".

Накануне международного авиасалона Dubai Airshow-2023 в РФ заявили о начале подготовки к производству первых образцов легких истребителей Су-75. Их называют самолетом 5 поколения. Утверждается, что после презентации истребителя в 2021 году "Ростех" начал собирать обратную связь от потенциальных заказчиков. Поэтому были переработаны некоторые элементы самолета.

"Это существенно повысило конкурентоспособность и коммерческую привлекательность отечественного однодвигательного самолета, а также уничтожило технические риски при его создании. Сегодня конструкторская документация передана на завод-производитель, началась подготовка производства первых образцов", — утверждают разработчики.

Также вице-премьер-министр РФ Денис Мантуров заявляет, что Су-75 заинтересовались заграницей, поэтому в проект внесли изменения, чтобы адаптировать под нужды потенциального заказчика.

Су-75 — это российский легкий истребитель, который позиционируется как самолет 5 поколения. Его вес полезной нагрузки более 7 тонн. Утверждается, что Checkmate сможет одновременно уничтожать до 6 целей. Радиус действия самолета — 3 тысячи километров. Первая партия должна быть изготовлена в 2026 году.

Напомним, 22 сентября в РФ показали беспилотный Су-75 с новым хвостом и крыльями.

20 февраля СМИ писали, что РФ хочет привлечь Ближний Восток для производства истребителей Су-75.