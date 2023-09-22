"Шах и мат" 5-го поколения: в РФ показали беспилотный Су-75 с новым хвостом и крыльями (фото)

Новая конструкция призвана повысить аэродинамическую эффективность и маневренность самолета. Однако эксперты отметили, что остается под вопросом, будут ли летные характеристики российского самолета хотя бы сопоставимы с прямым конкурентом — F-35 Lightning II.

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В России впервые представили масштабную модель последнего творения авиационной компании "Сухой" — многофункционального истребителя 5-го поколения Су-75 Checkmate в беспилотном варианте. Причем специалисты отметили, что модель выполнена с новой конструкцией хвостовой части и крыльев самолета. Об этом 22 сентября сообщили обозреватели Bulgarian Military.

Авторы материала отметили, что новая модель беспилотного Су-75 может отличаться по форме от пилотируемого варианта, а новая конструкция хвоста и крыльев, возможно, связана с оптимизацией для работы в автоматическом режиме.

"Такая адаптация может существенно повысить эффективность воздушного патрулирования и наблюдения, что будет способствовать более рациональному использованию вооружений и ресурсов", — отметили эксперты.

Также они обратили внимание на применение плоского сопла, аналогичного соплу самолета С-70 "Охотник". Это может повысить аэродинамическую эффективность и маневренность беспилотника.

Когда испытания

Между тем повышенный интерес вызывает информация о том, что что на ближайший год намечены испытания пилотируемого варианта Су-75, поскольку в условиях меняющейся геополитической обстановки для российского оборонно-промышленного комплекса актуальность ускорения этой процедуры очевидна.

Россияне стремятся оперативно внедрить и развернуть передовые технологии в условиях ускоряющегося соперничества вооружений, пояснили обозреватели, так как даже один день может кардинально изменить ситуацию.

Сравнение с F-35

Фактически демонстрация беспилотного Су-75 Checkmate является поворотным событием в истории авиации РФ, тем более что россияне стремятся обойти главного своего соперника — американского истребителя F-35, который в значительной мере превосходит все остальные образцы боевых самолетов российских воздушных сил. Утверждается, что одним из существенных преимуществ Су-75 в его экономичности, поскольку эксплуатационные расходы на один летный час у Checkmate якобы составляют лишь одну седьмую от стоимости F-35.

Авторы публикации подметили, что новые формы корпуса беспилотного Су-75 имеют сходство с предварительной концепцией истребителя 6-го поколения компании Lockheed Martin, являющегося частью инициативы Next Generation Air Dominance.

Изменения коснулись боковин фюзеляжа, килей, оснований килей и кромок контуров воздухозаборников, что призвано снизить радиолокационную заметность. Также был увеличен закрылок и хвостовая часть, что обещает улучшить аэродинамику и прочность всей конструкции.

В то же время все утверждения российских разработчиков о том, что Су-75 по маневренности будет сопоставим с американским истребителем F-35 Lightning II, по-прежнему вызывает вопросы.

Ранее сообщалось, что несмотря на громкие заявления российских военных о силе самолетов Су-57 и Су-75, они не применялись в ходе боевых действий в Украине. Вместе с тем, по словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, не стоит исключать тот вариант, что оккупанты применяли их в воздушной агрессии дистанционно.