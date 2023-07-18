Не получился самолет - делают дрон: как в РФ хотят трансформировать неудачный Су-75

По мнению аналитиков, в России началась война за освоение бюджетных денег, выделенных Минобороны на создание новых БПЛА.

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Российские разработчики хотят переделать истребитель Су-75 Checkmate, который существует только в виде модели, в беспилотник. При этом технологи отодвинули в сторону разрабатываемый дрон С-70 "Охотник", в котором много мелких недостатков, пишет Defense Express.

"Объединенная авиастроительная корпорация" подала три патента, которые касаются Су-75. Первый вариант предусматривает, что воздушное судно переоборудуют в малозаметный тактический самолет з счет изменения формы хвостового оперения. Второй заявленный патент касается переделки Checkmate в легкий тактический самолет для перевозки транспортной авиацией. Для этого у самолета предлагают расстыковать конечности.

Согласно третьему варианту, Су-75 должен превратиться в беспилотник. Также есть еще и четвертый патент, который предусматривает создание двухместной учебно-боевой версии Checkmate.

Аналитики считают такие технические инициативы абсурдными, так как сам Су-75 Checkmate не был воплощен даже в металле. Кроме того у россиян давно "пробуксовывает" проект реактивного ударного БПЛА типа С-70 "Охотник". Однако они, несмотря на это, уже хотят получить деньги для создания нового беспилотника.

Проанализировав все это, эксперты пришли к выводу, что в РФ началась жесткая конкуренция между разработчиками за бюджетные деньги, которые профильное министерство выдало, в том числе, и на проектирование и выпуск новых беспилотников.

Что известно о самолете Су-75

Самолет презентовали в 2021 году. Разработчики заявили о том, что оснастили истребитель искусственным интеллектом, который может выполнять работу пилота, и упростить обслуживание воздушного судна.

Технические характеристики Су-75 "Chekmate"

боевой радиус — 1500 км;

боевая нагрузка — 7,4 тонны;

стоимость — 25-30 млн, в зависимости от комплектации;

скорость — до 1,8 маха (2540 км/ч);

дальность полета — более 3000 км;

дистанция взлета/ посадки — 400-500 м;

маневренность — способен маневрировать при перегрузе до 8 единиц.

Напомним, у новой модели дрона "Ланцет" есть ряд слабых сторон, о которых умалчивает российская сторона. Актуальная версия беспилотника-камикадзе, по мнению аналитиков, не может самостоятельно искать цели в Украине, а новая пока существует только в виде модели.

Также в конце апреля стало известно, что в РФ собираются массово выпускать ударные дроны "Охотник". Как сообщали разработчики, серийные поставки планируются с 2024 года, так как заводу еще нужно модернизировать оборудование.