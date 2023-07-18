Не вийшов літак — роблять дрон: як у РФ хочуть трансформувати невдалий Су-75

На думку аналітиків, у Росії почалася війна за освоєння бюджетних грошей, виділених Міноборони на створення нових БПЛА.

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Російські розробники хочуть переробити винищувач Су-75 Checkmate, який існує тільки у вигляді моделі, на безпілотник. При цьому технологи відсунули в бік розроблюваний дрон С-70 "Мисливець", у якому багато дрібних недоліків, пише Defense Express.

"Об'єднана авіабудівна корпорація" подала три патенти, які стосуються Су-75. Перший варіант передбачає, що повітряне судно переобладнають у малопомітний тактичний літак шляхом зміни форми хвостового оперення. Другий заявлений патент стосується перероблення Checkmate у легкий тактичний літак для перевезення транспортною авіацією. Для цього у літака пропонують розстикувати кінцівки.

Згідно з третім варіантом, Су-75 має перетворитися на безпілотник. Також є ще й четвертий патент, який передбачає створення двомісної навчально-бойової версії Checkmate.

Аналітики вважають такі технічні ініціативи абсурдними, оскільки сам Су-75 Checkmate не був втілений навіть у металі. Крім того, у росіян давно "пробуксовує" проєкт реактивного ударного БПЛА типу С-70 "Мисливець". Однак вони, попри це, вже хочуть отримати гроші для створення нового безпілотника.

Проаналізувавши все це, експерти дійшли висновку, що у РФ розпочалася жорстка конкуренція між розробниками за бюджетні гроші, які профільне міністерство видало, зокрема, і на проєктування та випуск нових безпілотників.

Що відомо про літак Су-75

Літак презентували 2021 року. Розробники заявили про те, що оснастили винищувач штучним інтелектом, який може виконувати роботу пілота, і спростити обслуговування повітряного судна.

Технічні характеристики Су-75 "Chekmate"

бойовий радіус — 1500 км;

бойове навантаження — 7,4 тонни;

вартість — 25-30 млн, залежно від комплектації;

швидкість — до 1,8 маха (2540 км/год);

дальність польоту — понад 3000 км;

дистанція зльоту/посадки — 400-500 м;

маневровість — здатний маневрувати при перевантаженні до 8 одиниць.

Нагадаємо, у нової моделі дрона "Ланцет" є низка слабких сторін, про які замовчує російська сторона. Актуальна версія безпілотника-камікадзе, на думку аналітиків, не може самостійно шукати цілі в Україні, а нова поки що існує тільки у вигляді моделі.

Також наприкінці квітня стало відомо, що в РФ збираються масово випускати ударні дрони "Охотник". Як повідомляли розробники, серійні поставки плануються з 2024 року, оскільки заводу ще потрібно модернізувати обладнання.