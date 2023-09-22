"Шах і мат" 5-го покоління: у РФ показали безпілотний Су-75 з новим хвостом і крилами (фото)

Нова конструкція покликана підвищити аеродинамічну ефективність і маневреність літака. Однак експерти зазначили, що залишається під питанням, чи будуть льотні характеристики російського літака хоча б порівнянні з прямим конкурентом — F-35 Lightning II.

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У Росії вперше представили масштабну модель останнього творіння авіаційної компанії "Сухой" — багатофункціонального винищувача 5-го покоління Су-75 Checkmate у безпілотному варіанті. Причому фахівці зазначили, що модель виконана з новою конструкцією хвостової частини і крил літака. Про це 22 вересня повідомили оглядачі Bulgarian Military.

Автори матеріалу зазначили, що нова модель безпілотного Су-75 може відрізнятися за формою від пілотованого варіанта, а нова конструкція хвоста і крил, можливо, пов'язана з оптимізацією для роботи в автоматичному режимі.

"Така адаптація може істотно підвищити ефективність повітряного патрулювання і спостереження, що сприятиме більш раціональному використанню озброєнь і ресурсів", — зазначили експерти.

Також вони звернули увагу на застосування плоского сопла, аналогічного соплу літака С-70 "Охотник". Це може підвищити аеродинамічну ефективність і маневреність безпілотника.

Коли випробування

Тим часом підвищений інтерес викликає інформація про те, що на найближчий рік намічено випробування пілотованого варіанту Су-75, оскільки в умовах мінливої геополітичної обстановки для російського оборонно-промислового комплексу актуальність прискорення цієї процедури очевидна.

Росіяни прагнуть оперативно впровадити і розгорнути передові технології в умовах прискореного суперництва озброєнь, пояснили оглядачі, оскільки навіть один день може кардинально змінити ситуацію.

Порівняння з F-35

Фактично демонстрація безпілотного Су-75 Checkmate є поворотною подією в історії авіації РФ, тим паче що росіяни прагнуть обійти головного свого суперника — американського винищувача F-35, який значною мірою перевершує всі інші зразки бойових літаків російських повітряних сил. Стверджується, що однією з істотних переваг Су-75 є його економічність, оскільки експлуатаційні витрати на одну льотну годину у Checkmate нібито становлять лише одну сьому від вартості F-35.

Автори публікації помітили, що нові форми корпусу безпілотного Су-75 мають схожість із попередньою концепцією винищувача 6-го покоління компанії Lockheed Martin, що є частиною ініціативи Next Generation Air Dominance.

Зміни торкнулися боковин фюзеляжу, кілів, підстав кілів і кромок контурів повітрозабірників, що покликане знизити радіолокаційну помітність. Також було збільшено закрилок і хвостову частину, що обіцяє поліпшити аеродинаміку і міцність всієї конструкції.

Водночас усі твердження російських розробників про те, що Су-75 за маневреністю буде порівнянний з американським винищувачем F-35 Lightning II, як і раніше, викликає питання.

Раніше повідомлялося, що незважаючи на гучні заяви російських військових про силу літаків Су-57 і Су-75, їх не застосовували під час бойових дій в Україні. Водночас, за словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, не варто виключати той варіант, що окупанти застосовували їх у повітряній агресії дистанційно.