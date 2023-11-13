РосСМИ сообщили об отступлении ВС РФ в Херсонской области, а потом удалили новость (фото)

Российские медиа, ссылаясь на релиз Минобороны, утверждали, что решение о перегруппировке войск на "более выгодные позиции к востоку от Днепра" приняло командование группировки "Днепр". Через время СМИ удалили новость и заявили об "ошибочной публикации".

Российские информагентства в понедельник утром, 13 ноября, опубликовали новость о "перегруппировке" войск ВС РФ в Херсонской области, ссылаясь на пресс-релиз Минобороны страны-агрессора. Позже публикации были удалены, а журналисты преподнесли своим читателям извинения. Фокус детально рассказывает о курьезной ситуации с росСМИ.

Первыми подобные новости опубликовали российские информационные агентства "РИА Новости" и ТАСС. В публикациях, в которых журналисты ссылались на релиз Минобороны РФ, говорилось, что в Херсонской области ожидается перегруппировка оккупационных войск.

Так, командование группировки "Днепр" якобы решило "перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра" на Херсонщине.

Через время российские СМИ удалили публикации из новостных лент и социальных сетей. Свое решение они объяснили тем, что новости были "ошибочно опубликованы", поэтому они вынуждены "аннулировать" их.

Журналисты российского "РБК" пообщались с представителями Минобороны РФ, которые отдельно прокомментировали "ошибочную" новость о перегруппировке войск в Херсонской области. Министерство утверждает, что рассылка пресс-релиза об отступлении захватчиков к востоку от Днепра "является провокацией".

По оценкам "Института изучения войны", у командования ВС РФ будут сложности с тем, чтобы обеспечить подкрепление на левобережье Днепра и в то же время направить необходимый ресурс в Запорожскую область и на восток Украины.

Напомним, что ВС РФ усилили атаки под Бахмутом, пользуясь тем, что ВСУ отвели силы на другие участки фронта. Об этом также сообщили американские аналитики в сводке за 9 ноября.

Также сообщалось, что на фоне отсутствия военных успехов, Путин, возможно, отменит "прямую линию". Пресс-служба Кремля пока не называет даты традиционной видеовстречи главы государства с жителями РФ.