Оккупанты перешли к активной обороне на Бахмутском направлении, — Сухопутные силы (видео)

По словам подполковника Владимира Фетьо, украинские войска видели подготовку РФ к наступательным действиям, поэтому ВСУ успели построить укрепления.

Российские войска на Бахмутском направлении перешли к активной обороне и пытаются разведать уязвимости в украинской обороне. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо в комментарии для "Радио Свобода".

Оккупанты пытаются отбить некоторые утраченные позиции на Бахмутском направлении. Однако стратегических успехов у ВС РФ нет. Тактика активной обороны предусматривает переход к наступлению, как только есть такая возможность. За минувшие сутки украинские военные отбили 10 атак в районе Клещиевки и Андреевки.

Боевые действия продолжались в районе Андреевки и Клещеевки Фото: deepstatemap.live

"Мы укреплялись, укрепляли инженерные сооружения свои. Подтягивали также резервы. И мы видели, что сначала атаки происходили более активно на Лимано-Купянском направлении, а сейчас они перешли на Бахмутское направление. То есть противник пробует хоть где-то достичь успехов", — отметил Владимир Фитьо.

Также он добавил, что украинские военные видели подготовку армии РФ к активизации на Бахмутском направлении. Подготовка заняла до 3 месяцев, что позволило ВСУ за это время укрепиться.

В утренней сводке Генштаба от 13 ноября сообщили, что украинские военные проводят штурмовые действия южнее Бахмута. Бойцы ВСУ закрепляются на новых позициях.

Напомним, 12 ноября генерал Сырский сообщил о наступлении ВС РФ на Бахмутском направлении. Силы обороны отражают атаки.

11 ноября в 3-й штурмовой сообщили о сложностях под Бахмутом.