"Наша поддержка растет": Боррель назвал рекордной военную помощь ЕС Украине

Жозеп Боррель, высокий представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, считает, что события на Ближнем Востоке и война России против Украины — совершенно "разные по своей природе конфликты".

Военная поддержка Украины со стороны ЕС достигла 27 миллиардов евро. Об этом заявил Жозеп Боррель, высокий представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, на пресс-конференции.

Он рассказал, что показатель средств является рекордным. Дипломат пообещал, что европейское сообщество и в дальнейшем будет поддерживать украинских солдат.

"Это самая большая цифра, которую мы когда-либо достигали", — отметил представитель ЕС.

Также Жозеп Боррель прокомментировал и события на Ближнем Востоке и их влияние на войну России против Украины. Он назвал "разные по своей природе конфликты".

"Нужно очень внимательно относиться к восприятию мира и избегать обвинений в двойных стандартах", — пояснил Боррель.

Он также добавил, министры на заседании МИД ЕС обсудят и другие вопросы отношений с ближайшими соседями. На мероприятии будут обсуждать развитие отношений между Арменией и Азербайджаном. Присутствовать будут и руководители Министерств иностранных дел стран западных Балкан, а также обсудят подготовку к следующей климатической конференции в рамках под эгидой ООН.

Напомним, 11 ноября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал европейские страны к высшей готовности относительно дальнейшей поддержки Украины в условиях, когда помощь со стороны Соединенных Штатов может сократиться. Он отметил, что в связи с этим европейским странам необходимо приготовиться к соответствующей реакции, чтобы компенсировать вероятное сокращение помощи и обеспечить украинские войска всем необходимым.