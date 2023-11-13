"Идут в нетрадиционные отрасли": украинки пошли в шахты, чтобы заменить мужчин, — The Economist

В связи с войной станет больше женщин в горнодобывающей, строительной и оборонной отрасли, сообщили западные СМИ. Кроме того, еще больше станет труда по уходу за травмированными ветеранами Сил обороны.

В результате вторжения РФ в Украину мужчин, которые работали на шахтах, мобилизовали в ряды ВСУ. Чтобы предприятия продолжили работать, на работу начали брать женщин. О том, как женщин допустили к работе в шахтах, и о других сферах экономики, где их станет еще больше, рассказало издание The Economist.

В статье напомнили, что с первых дней войны в ряды ВСУ мобилизуют мужчин, пригодных для армии. В частности, на одной из шахт в Тернове во Львовской области на войну ушли 600 человек — это десятая часть всех работников. Им на смену пришло 300 женщин, заявил журналистам директор шахты Дмитрий Забелин. Из них 100 — никогда не имели опыта такой работы. Женщины работают на конвейере, который доставляет уголь на поверхности, следят за техникой безопасности и исправностью электропроводки. Также управляют вагонетками, которые движутся под землей, следят за лифтами.

Вскоре женщины все больше приобщатся в "нетрадиционные" отрасли — в энергетику, на транспорт и на обороне производства. В целом их станет больше в "промышленности, на строительстве и в горнодобывающей отрасли", — цитирует издание министра экономики Юлию Свириденко. По ее мнению, особенно это станет заметно во время реконструкции Украины.

Также ожидают дальнейшего роста количества женщин из-за возвращения войны из ветеранов, которые будут иметь ампутации и травмы. Тогда понадобятся врачи, психологи, а также сиделки, уверен автор The Economist.

Между тем Украине есть куда развиваться с точки зрения обеспечения гендерного равенства, говорится в статье. Журналисты указали, что до сих пор есть разрыв в зарплатах: женщины получают на 18% меньше мужчин. Кроме того, за 30 лет независимости уменьшилось количество трудоустроенных женщин: в 1990 году их было 54%, накануне вторжения — 48%. При этом работают они в низкооплачиваемых сферах — образовании, медицине, домашний труд.

Отметим, в Украине до сих пор действует Конвенция об использовании труда женщин на подземных работах в шахтах любого рода, в которой указано: "Ни одно лицо женского пола любого возраста не может быть использовано на подземных работах в шахтах". Между тем женщины работали под землей, получая за это меньшую зарплату, чем мужчины, свидетельствовали данные исследователей. В то же время в 2017 году в Украине отменили советский закон, который ограничивал доступ женщин к 450 профессиям.

Напоминаем, 8 ноября издание The New York Times рассказало о женщинах, которые готовятся стать в ряды ВСУ: они проходят для этого специальные тренинги. между тем начиная с октября 2023 года на воинский учет должны стать женщины с медицинским и фармацевтическим образованием.