РФ впервые пытается привлечь женщин для войны в Украине, — британская разведка (фото)

В России женщинам предложили быть снайперам и операторами беспилотных летательных аппаратов во время войны в Украине. В соцсетях появились рекламные объявления с призывом присоединиться к батальону "Борз", который входит в состав российской ЧВК "Редут", рассказали в британской разведке.

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В Российской Федерации впервые пытаются привлечь женщин к боевым действиям на территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter).

"Российская частная военная компания (ЧВК) специально впервые пытается привлечь женщин на боевые роли в Украине", — говорится в сообщении.

В британской разведке отметили, что в социальных сетях появились рекламные объявления с призывом женщин-новобранцев присоединиться к батальону "Борз", который входит в состав российской ЧВК "Редут". Женщинам предложили работать снайперами и операторами беспилотных летательных аппаратов. В Минобороны Британии считают, что ЧВК "Редут" может спонсироваться Главным управлением разведки РФ.

Зато в марте 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Украине дислоцировано 1100 женщин, то есть 0,3% ВС РФ. Согласно объявлению "Редут", сейчас женщины оказывают медицинскую поддержку и помогают с питанием.

"Остается непонятным, попытаются ли официальные российские силы обороны последовать их примеру и откроют больше боевых ролей для женщин", — заявили в Минобороны Британии.

В разведке добавили, что во время полномасштабного вторжения российские женщины редко участвовали в боевых действиях на передовой, однако во время Второй мировой войны женщины были снайперами и входили в другие боевые подразделения советских войск.

Напомним, 23 октября российские журналисты нашли в соцсетях объявления с вакансиями для россиянок. Им предложили принять участие в войне в Украине на передовой. В частности, в объявлении говорится о заключении контракта на шесть месяцев с окладом от 220 тысяч рублей. Тогда как за ранение платят от 1 до 3 миллионов, а за гибель — 5 миллионов рублей.

Аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 25 октября сообщили, что Россия пытается расширить свою боевую мощь без проведения всеобщей мобилизации. В течение 2024 года планируют сформировать армейский корпус, семь мотострелковых дивизий, 19 бригад, 49 полков и одну флотилию.