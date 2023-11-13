"Не могут загрузить": в ВМС ВСУ назвали причины паузы атак "Калибрами" РФ (видео)

Дмитрий Плетенчук, представитель Военно-морских сил ВСУ, отметил, что российский ВПК не может поставить такое количество ракет, которое необходимо для оккупантов.

Российские войска вынуждены передислоцировать носители крылатых ракет в Новороссийск, поэтому логистика нарушена, поскольку основная система обслуживания осталась в Севастополе. Об этом заявил Дмитрий Плетенчук, представитель Военно-морских сил ВСУ, в эфире телемарафона.

Именно порт в Краснодарском крае нет возможности грузить крылатые ракеты "Калибр" на борт судов. По его словам, именно в Севастополе функционирует необходимая логистика.

"Пока такая проблема у противников не будет решена, наносить удары с моря они не могут", — сообщил военный.

Плетенчук добавил, что российским судам нужно зайти в порт Севастополя, чтобы получить необходимое оружие. Такие действия для них является опасным, ведь, приблизившись к крымскому побережью, корабля оккупантов рискуют быть потопленными.

Российские захватчики также накапливают ракеты для того, чтобы выбрать удачный момент для восстановительной атаки. Они ожидают зимнего периода для пусков. Дмитрий Плетенчук отметил, что российский ВПК не может поставить такое количество ракет, которое необходимо для оккупантов.

"Соответственно и должны выдерживать такие паузы", — сообщил представитель ВМС ВСУ.

Напомним, экс-заместитель начштаба ВМС Андрей Рыженко 7 ноября сообщил, что базу в Новороссийске Украине удастся атаковать только морскими дронами. Он сообщил, что в Мариуполе было предусмотрено создание дивизиона вспомогательных судов для обеспечения малых ракетных кораблей. Этот дивизион даже включал плавучий кран для загрузки ракет "Калибр".