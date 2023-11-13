Война в Израиле: в ЦАХАЛ озвучили потери среди солдат и офицеров с начала боевых действий

В ходе войны в Израиле уже погибло более тысячи его граждан. Примерно треть из них — военнослужащие ЦАХАЛа, погибшие в боях с террористами ХАМАС.

С начала войны в Израиле, которая длится уже 38-й день, погибли 363 солдата и офицера израильской армии. Из них 45 военнослужащих ЦАХАЛа были убиты после начала наземной операции в секторе Газа. Имена и фотографии погибших были опубликованы на странице памяти официального сайта Армии обороны Израиля.

Издание Haaretz также опубликовало список погибших израильтян, и военных и гражданских, из 1165 имен, разрешенных к публикации израильскими властями.

Издание также сообщает, что сегодня, 13 ноября, с территории Ливана по израильскому городу Нетуа в Верхней Галилее была выпущена противотанковая ракета. В результате попадания ракеты есть жертвы. В сообщении не уточняется, кто стал жертвами ракетного удара. В ЦАХАЛе заявили, что в ответ был открыт артиллерийский огонь по месту запуска ракеты. Ответственность за запуск взяла на террористическая организация "Хезбалла".

Во время вчерашнего обстрела противотанковыми управляемыми ракетами "Хезбаллы" севера Израиля пострадали 14 мирных жителей, один из них скончался от полученных ранений.

Сообщается, что ракеты попали в несколько автомобилей недалеко от приграничного населенного пункта Довев. Среди пострадавших оказались сотрудники электрической компании, прибывшие для ремонта линий электропередачи, поврежденных предыдущим обстрелом из Ливана.

После начала войны в Израиле тысячи резервистов были призваны на службу в действующую армию для защиты своей страны. В числе призванных в наземной операции в секторе Газа принимает участие и один из сыновей президента Израиля Ицхака Герцога.

Жена президента Михаль Герцог рассказала журналистам, что они с мужем потеряли связь с сыном "некоторое время назад", но не оставляют надежды увидеть его живым.

Напомним, Байден раскритиковал Нетаньяху, заявив, что шансов на прекращение огня в Секторе Газа нет. В Белом доме заявили, что Израиль согласился на 4-часовую гуманитарную паузу в боевых действиях в Секторе Газа, чтобы позволить мирным жителям бежать.

Ранее Фокус писал, как обустроено "метро Газы". Боевики ХАМАС с 2007 года построили огромные тоннели, которые по оценкам некоторых экспертов, простираются под всем сектором Газы на многие километры.