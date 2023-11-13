"Российский ленд-лиз": оккупанты сами пополнили оружейный арсенал ВСУ под Бахмутом (видео)

Вражеские бойцы считали, что заходят на свои же позиции, когда поднимались на холм в Донецкой области, рассказал боец 3 ОШБр. Для них стала неожиданностью встреча там с украинскими штурмовиками.

Российские оккупанты "подарили" защитникам свое оружие из-за одной ошибки. Видео с комментарием очевидца событий и военного опубликовала 13 ноября пресс-служба 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Боец роты "Волчья стая" с позывным "Муромец" рассказал, что инцидент произошел на Бахмутском направлении. Он и его сослуживцы должны были закрепиться на позициях. Однако впоследствии бойцы получили команду продвинуться дальше, поэтому стали штурмовой группой.

"Мы штурмовали позицию "Холм". Это большая позиция на холме, поэтому так и называется — это логично", — объяснил он.

Защитники зачистили позиции и закрепились на них. Однако по рации им передали, что к "Холму" направляются еще четверо российских оккупантов. Вражеские бойцы подходили к штурмовикам и кричали, что они — "свои".

"Они еще не понимали, что мы эти позиции заняли. И они двигались на свои позиции. Они думали, что идут к своим, а так случилось что мы "своих" всех уже перебили", — отметил "Муромец".

Он сказал, что захватчики подошли примерно на расстояние 50 метров. Украинские военные призвали их сдаться, но "новоприбывшие" открыли огонь.

"И мы их положили. Так я и получил этот автомат", — добавил защитник.

Напомним, украинские аэроразведчики с помощью беспилотника поразили сразу два российских танка на Бахмутском направлении. Оккупанты пытались спасти одну единицу своей техники, когда Силы обороны ударили по другой.

Заместитель командира 3 ОШБр и майор ВСУ Максим Жорин рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются защитники под Бахмутом. На ситуацию на фронте, в частности, начали влиять погодные условия.