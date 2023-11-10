"Россияне сами уйдут": какие "подарки" к Новому году готовят ВСУ на передовой (карты)

Военный эксперт Роман Свитан поделился прогнозом относительно продвижения Сил обороны на трех направлениях. По его словам, один из населенных пунктов после длительных боев враг оставит сам.

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До Нового года Силы обороны могут продвинуться на Запорожском направлении, а российские войска — отойти в Донецкой области. Подробнее прогнозами относительно ситуации на фронте в комментарии "ТСН" поделился полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан.

Он предположил, что Украина получит от партнеров новое вооружение. Речь идет о ракетах, в частности М26 для HIMARS дальностью в 30 километров. В таком случае, по словам эксперта, защитники смогут дойти до города Токмак на Запорожье.

"По крайней мере пересечь железную дорогу и взять под контроль сухопутный перешеек. Если ракет не дадут, то продвижение будет в основном по флангам, чтобы срезать российские оборонительные укрепления. Чтобы они нас не выдавили в районе Работино", — объяснил Свитан.

Токмак и Работино на карте боевых действий Фото: DeepStateMAP

Он рассказал, что также украинские силы будут двигаться под Бахмутом в Донецкой области. Полковник убежден, что до конца года ВСУ "разберутся" с этим городом.

"По крайней мере создадим такие условия, что россиянам там будет невозможно находиться длительное время, сами уйдут", — отметил он.

Бахмут на карте боевых действий Фото: DeepStateMAP

Также военный спрогнозировал контрнаступление Сил обороны в Херсонской области. По его словам, погода "абсолютно никак" на продвижение бойцов не будет влиять.

"Можно будет в любой момент форсировать Днепр, в зависимости от ситуации, которая будет на левом берегу. И также продвигаться. В этом году скорее всего мы дойдем, все зависит от сил и средств", — сказал Свитан.

Херсон на карте боевых действий Фото: DeepStateMAP

Он объяснил, что форсирование реки и создание плацдармов на левобережье позволят помешать обстрелам ВС РФ. Российские оккупанты в случае успешного контрнаступления ВСУ на этом направлении не смогут бить по Херсону из артиллерии.

"Это то, что мы можем в этом году сделать", — добавил эксперт.

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