"Росіяни самі підуть": які "подарунки" до Нового року готують ЗСУ на передовій (карти)

Військовий експерт Роман Світан поділився прогнозом щодо просування Сил оборони на трьох напрямах. З його слів, один з населених пунктів після тривалих боїв ворог залишить сам.

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До Нового року Сили оборони можуть просунутись на Запорізькому напрямі, а російські війська — відійти на Донеччині. Детальніше прогнозами щодо ситуації на фронті у коментарі "ТСН" поділився полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.

Він припустив, що Україна отримає від партнерів нове озброєння. Йдеться про ракети, зокрема М26 для HIMARS дальністю в 30 кілометрів. В такому разі, зі слів експерта, захисники зможуть дійти до міста Токмак на Запоріжжі.

"Принаймні перетнути залізну дорогу і взяти під контроль сухопутний перешийок. Якщо ракет не дадуть, то просування буде в основному по флангах, щоб зрізати російські оборонні укріплення. Щоб вони нас не видавили в районі Роботиного", — пояснив Світан.

Токмак та Роботине на мапі бойових дій Фото: DeepStateMAP

Він розповів, що також українські сили рухатимуться під Бахмутом в Донецькій області. Полковник переконаний, що до кінця року ЗСУ "розберуться" з цим містом.

"Принаймні створимо такі умови, що росіянам там буде неможливо перебувати тривалий час, самі підуть", — зазначив він.

Бахмут на мапі бойових дій Фото: DeepStateMAP

Також військовий спрогнозував контрнаступ Сил оборони у Херсонській області. З його слів, погода "абсолютно ніяк" на просування бійців не впливатиме.

"Можна буде в будь-який момент форсувати Дніпро, залежно від ситуації, яка буде на лівому березі. І також просуватися. Цього року скоріше за все ми дійдемо, все залежить від сил та засобів", — сказав Світан.

Херсон на мапі бойових дій Фото: DeepStateMAP

Він пояснив, що форсування річки та створення плацдармів на лівобережжі дозволять завадити обстрілам ЗС РФ. Російські окупанти у випадку успішного контрнаступу ЗСУ на цьому напрямі не зможуть бити по Херсону з артилерії.

"Це те, що ми можемо цього року зробити", — додав експерт.

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Керівник Авдіївської міськадміністрації Віталій Барабаш попередив, що ЗС РФ готуються до третьої хвилі штурму. З його слів, обстріли українських позицій не припиняються.