Приобщила к делу несовершеннолетних: на Закарпатье женщина организовала схему по побегу уклонистов (фото)

Пограничники задержали жительницу Закарпатья, которая организовала схему по незаконному пересечению границы для уклонистов. На нее работали и подростки.

На Закарпатье задержали местную жительницу, которая организовала схему по незаконному пересечению границы для уклонистов. Вместе с ней работали еще три человека, двое из которых — несовершеннолетние. Фигурантам уже объявили о подозрении. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Сотрудники миграционной полиции Закарпатья в сотрудничестве с внутренней безопасностью Мукачевского пограничного отряда выяснили, что 24-летняя жительница села Великая Добронь Ужгородского района и 39-летний житель Иршавы за 3800 долларов предлагали потенциальным клиентам пересечение границы вне официальных пунктов пропуска.

На Закарпатье задержали местную жительницу за схему для уклонистов

Как работала схема

"К противоправной деятельности женщина привлекла еще трех человек — 39-летнего мужчину, который осуществлял подвоз клиентов в приграничье и двух несовершеннолетних юношей, которые сопровождали желающих незаконно покинуть территорию Украины, непосредственно к границе", — сообщили также в Госпогранслужбе.

Пограничники задержали несовершеннолетних, которые помогали незаконно пересекать границу уклонистам

По информации следствия, организатора схемы и ее сообщника задержали во время того, как получив частичную оплату за услуги, они пытались мимо "зеленой" границы переправить в Венгрию двух мужчин призывного возраста.

На Закарпатье за 3800 долларов нарушители переправляли уклонистов за границу за 3800 долларов

"Фигурантов полицейские поместили в изолятор временного содержания. У них изъяли деньги, полученные за незаконную деятельность, автомобиль "Skoda Superb" и два мобильных телефона", — говорится в сообщении пограничников.

По ч.3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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