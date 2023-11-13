Оккупанты в панике: депутат рассказал о ситуации на левом берегу Днепра

Депутат Сергей Хлань рассказал, что украинские военные проводят успешные действия на левобережье Херсонщины и это приводит к панике у оккупантов и военкоров.

По словам депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя, российские войска не могут противостоять Силам обороны, а серая зона на левом берегу Днепра расширяется. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

Депутат отметил, что о расширении плацдарма и серой зоны в течение последних нескольких недель сообщают в Институте изучения войны. Кроме того, из-за действий украинских военных на левом берегу Днепра можно наблюдать панику в российских пабликах и военных корреспондентов.

По словам депутата, серая зона расширяется и оккупанты понимают, что не смогут противостоять успешным действиям украинских военных.

"На фоне этого сегодня появилась новость от известных российских ресурсов, что якобы оккупанты решили отойти на лучшие позиции. Затем они начали опровергать эти новости. Все это и указывает на то, что сделать хоть что-то против удачных действий Сил обороны они не могут", — рассказал Сергей Хлань.

Ситуация на левом берегу Днепра

По информации Института изучения войны, украинские военные достигли незначительного успеха на левом берегу Днепра. Российская армия пыталась оттеснить ВСУ от Крынок, однако неудачно. Тем временем украинские военные наступают возле Поймы и Песчановки. В Генеральном штабе 13 ноября сообщали, что на Херсонском направлении украинские военные вели контрбатарейную борьбу.

Рубежи российской армии на левобережье Херсонской области Фото: скріншот

В российских СМИ в последние дни распространяют информацию о том, что российские военные якобы не дают украинским военным закрепиться на левом берегу Днепра. А 11 ноября армия РФ якобы взяла в плен 11 украинских морпехов, которые пытались высадиться на левом берегу.

Также 13 ноября в российских СМИ начали распространять информацию об отводе своих войск из Днепра и переброске их на "более выгодные позиции к востоку от Днепра". Впрочем, вскоре эти новости аннулировали.

В Центре национального сопротивления говорят, что информация об отступлении российских военных с левого берега Днепра может быть информационной кампанией против Сил обороны. В частности, по словам жителей, армия РФ и дальше остается на левобережье Херсонщины.

Также ситуацию об отступлении оккупантов отказался комментировать пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что о ходе дел на фронте могут говорить только военные.