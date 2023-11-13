"Отступление" ВС РФ в Херсонской области: Кремль отказался комментировать сообщения СМИ (видео)

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ситуацию на фронте могут комментировать только российские военные.

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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отказался комментировать сообщение росСМИ об отступлении ВС РФ в Херсонской области, которое позже было удалено. Об этом сообщило в издании "Вы слушали маяк".

"Вы знаете, что мы не комментируем сам ход дел непосредственно на поле боя "СВО". Это все же прерогатива специалистов, профессионалов, то есть наших военных", — сказал Дмитрий Песков.

По его словам, в этом случае эту ситуацию могут и должны комментировать только российские военные.

Сообщение росСМИ об отступлении в Херсонской области: что известно

Утром 13 ноября росСМИ со ссылкой на пресс-релиз Министерства обороны Российской Федерации сообщили, что российские военные осуществят "перегруппировку" в Херсонской области. В частности, первыми эту новость опубликовали российские информационные агентства "РИА Новости" и ТАСС. В частности, речь шла о том, что группировка "Днепр" якобы решила "перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра".

Позже росСМИ удалили публикации и заявили, что новости были "ошибочно опубликованы". Журналисты со ссылкой на представителей Минобороны РФ заявили, что рассылка пресс-релиза "является провокацией".

Напомним, аналитики Института изучения войны в отчете за 12 ноября сообщили о том, что украинские военные достигли незначительного успеха на левом берегу Херсонской области и продвинулись на северо-восток от Херсона. По информации российских военкоров, ВС РФ не смогли оттеснить ВСУ от Крынок.

10 ноября пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что украинские военные взяли под огневой контроль дорогу между Алешками и Новой Каховкой. Для этого ВСУ применили несколько методов, в том числе и артиллерию.