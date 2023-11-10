Украинские войска взяли под контроль дорогу Олешки - Новая Каховка, — Гуменюк

Участки дороги были взяты под огневой контроль Сил обороны, что затрудняет логистику российских войск на Херсонском направлении.

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Вооруженным силам Украины удалось взять под контроль дорогу между населенными пунктами Олешки и Новая Каховка. При этом украинские бойцы для этого применили несколько методов, в том числе используя артиллерию. Подробности рассказала в эфире телемарафона 10 ноября спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Представитель оперативного командования прокомментировала информацию аналитиков Института изучения войны (ISW) относительно успехов бойцов Сил обороны, которым удалось перерезать дорогу Олешки — Новая Каховка. Гуменюк подтвердила эти данные и добавила, что дорога была взята под огневой контроль.

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"Все нюансы боевой работы мы не раскрываем, но то, что мы будем работать над тем, чтобы у врага были максимальные проблемы с логистикой, а в итоге она была перерезана, мы акцентировали с самого начала", — ответила Гуменюк.

Карта боевых действий на Херонском направлении. Исчтоник: deepstatemap.live

Она отметила успешные действия ВСУ в контрбатарейной борьбе, благодаря которой российские войска имеют проблемы с логистикой на этом участке фронта.

Напомним, по данным ISW, украинские силы установили постоянный контроль позиций в районе Антоновского моста под Херсоном и перерезали дорогу Олешки-Новая Каховка по меньшей мере в двух местах. Это усложняет передислокацию российских сил на Херсонском направлении.