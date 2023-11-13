В Херсоне женщину с дедушкой не пустили в укрытие во время обстрелов, — ОВА (видео)

По словам главы ОВА, местных жителей отказались пускать в укрытие, сославшись на то, что это помещение "только для работников или посетителей" учреждения.

В Херсоне, который 13 ноября в очередной раз атаковали российские оккупанты, не пустили в укрытие женщину с дедушкой. Об этом заявил председатель областной военной администрации Александр Прокудин.

По его информации местных жителей отказались пускать в укрытие представители одной из энергетических компаний, сославшись на то, что помещение — только для работников или посетителей заведения.

"Такое поведение — позорное и недопустимое! Укрытие — для всех, а не только для работников или посетителей. Надеюсь, все ответственные лица меня услышали и поняли", — добавил Прокудин.

Обстрел Херсона: в ОВА сообщили о последствиях

Глава областной военной администрации отметил, что по одному из зданий Херсона враг ударил уже в третий раз. В городе повреждены четыре дома, в одном из них обвалилось перекрытие.

"Только чудом никто не получил серьезных повреждений", — сказал глава ОВА

Напомним, что по состоянию на вечер 13 ноября известно о 17 пострадавших во время российских обсрелов Херсона.

В частности оккупанты ранили двухмесячного младенца. Девочка находится в больнице со взрывной травмой головы средней степени тяжести. Ее дедушка убит, а за жизнь мамы продолжают бороться врачи.

Обстрелы правого берега Днепра Херсонской области российские оккупанты осуществляют фактически из всего оружия, которое могут применить. ВСУ продолжают выбивать захватчиков на левом берегу.