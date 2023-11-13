Центр в Румынии только строится: учения на F-16 не начинались, — Игнат (видео)

По информации спикера Воздушных сил, в центре только залили фундамент. Однако туда уже переместили 5 истребителей из Нидерландов, для того чтобы те поскорее перешли на новые — F-35.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг информацию о начале обучения украинских пилотов на многоцелевых истребителях F-16 в Румынии. Об этом он заявил в понедельник, 13 ноября, в эфире ток-шоу "На часі" на канале "Мы-Украина".

Игнат уточнил, что на данный момент в учебном центре в Румынии только начали строительство фундамента, и никаких учений не проводится.

"Никакие учения не начинаются в Румынии. Относительно центра: иногда заявления иностранных партнеров нужно рассматривать под другим углом. Вот передали Нидерланды 5 самолетов. Они передали первую партию в будущий центр, который формируется, который строится, там фундамент только залили, насколько мне известно. Есть там взлетно-посадочная полоса, но пока никакой речи об обучении украинских пилотов не идет", — рассказал Игнат.

По его словам, речь идет лишь о передаче пяти истребителей в учебный центр, которые Нидерланды отправили Украине в связи с переходом на новые самолеты — F-35.

"Понятно, почему они это делают. Потому что они переходят на F-35, им нужно инструкторов, наземный состав быстрее привлекать к этому процессу, к F-35. Им же F-16 не нужно содержать. За них нужно платить средства, за их содержание. Тем более зимой, обслуживание, так далее. Поэтому они как можно быстрее передали их в Румынию, отрапортовали: "Вот мы свои обязательства выполнили, мы передаем первую партию F-16 в центр". В будущий центр, который формируется, который строится", — добавил Игнат.

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Что известно об учебном центре для украинских пилотов в Румынии

13 ноября стало известно, что на военно-воздушной базе Фетешти в Румынии открывается Европейский учебный центр. Немецкое издание DW сообщила, что украинские пилоты начинают обучение на истребителях F-16 в этом центре. Сообщалось, что обучение в центре, расположенном в 150 километрах к востоку от Бухареста, будет длиться около шести месяцев.

Ранее, 7 ноября, сообщалось, что что первая партия истребителей F-16 из Нидерландов прибыла в Румынию с целью обучения украинских пилотов. В ближайшем будущем планируется открытие учебного центра, где будут проводиться тренировки летчиков.

Напомним, 30 октября Юрий Игнат заявлял, что Украине нужно 150 самолетов F-16 и Gripen, чтобы "закрыть" воздушное пространство. Самолеты поступят на вооружение не раньше весны 2024 года.