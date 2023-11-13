КНР и Тайвань строят ракеты, чтобы бомбить центры принятия решений друг друга, — СМИ

По данным журналистов, у армии Тайваня есть четыре разновидности ракеты собственного производства, дальность которых превышает 1000 км.

На вооружении ВВС Тайваня недавно появились ракеты, могущие долететь до Пекина. Дальность системы под названием Ching Tien составляет 2000 км. Об этом сообщает Newsweek.

Новая разработка уже прошла тестирование и поставлена на конвейер.

Сейчас у армии Тайваня есть четыре разновидности ракеты собственного производства дальностью свыше 1000 км. Дальность варианта крылатой ракеты Hsiung Feng-IIE тип B может достигать от 1200 до 1500 км, эти системы проходят модернизацию.

"Заявленная дальность ракеты типа B составляет 1200-1500 км, это означает, что ракета может поражать цели на территории Китая. Они могут запускаться с мобильных пусковых установок во время контратак", — сообщил источник Taipei Times относительно возможностей Hsiung Feng-IIE.

Тайваньская ракета Hsiung Feng II

Тайваньский национальный институт науки и технологий Чжун-Шань (NCSIST) курирует разработку ракет и других передовых технологий, в т.ч. лазеров и беспилотников, чтобы противодействовать растущей угрозе со стороны КНР.

Hsiung Feng III — еще одна ракета в арсенале Тайваня, одна из разновидностей которых может преодолевать расстояние свыше 1000 км и поражать как наземные, так и военно-морские объекты.

Дальность сверхзвуковой крылатой ракеты Yun Feng — от 1200 до 2000 км.

Ракета Yun Feng

Ракеты Китая

В свою очередь, Пекин тоже разрабатывает ракетные технологии. Во время визита экс-спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй в августе прошлого года Китай запустил 11 ракет Dongfeng-15 (DF-15) по водам вокруг Тайваня. По некоторым оценкам, дальность DF-15 — 600–900 км.

Еще одна ракета, которую в Китае разработали под Тайвань — это Dongfeng-17 (DF-17). По данным китайских СМИ, в DF-17 реализован гиперзвуковой планер, за счет которого ракета летит со скоростью, в пять раз превышающую скорость звука.

Дальность DF-17 — от 1800 до 2500 км. Некоторые называют DF-17 "убийцей авианосцев" из-за ее способности незаметно поражать цель.

В июле 2022 года китайская армия запускала ракету DF-17 с мобильной пусковой установки.

Ожидается, что DF-17 может сыграть решающую роль в военной стратегии Пекина против Тайваня.

"DF-17 будет отводиться важнейшая роль в защите территориальной целостности Китая, поскольку такие регионы, как Южно-Китайское море, Тайваньский пролив и Северо-Восточная Азия, находятся в пределах досягаемости", — заявил эксперт по ракетам Ян Чэнцзюнь в комментарии государственному изданию Global Times.

Напомним, что, по оценкам военного аналитика Александра Коваленко, украинские F-16 смогут сбивать российские самолеты ракетами AIM-120 AMRAAM.

Также сообщалось, что дрон MQ-9B SkyGuardian получит "умные ракеты" Desert Sting.