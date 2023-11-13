Украинские F-16 смогут сбивать российские самолеты ракетами AIM-120 AMRAAM, — аналитик (видео)

По словам военного аналитика Александра Коваленко, поставленные F-16 могли бы уничтожать российские самолеты еще до того, как окажутся в локациях для сброса авиабомб.

Related video

При наличии самолетов дальнего радиолокационного наблюдения, таких как АВАКС, и информационного сопровождения со стороны НАТО украинские F-16 смогут сбивать российские самолеты. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный аналитик Александр Коваленко.

По его словам, для такой цели могут использоваться ракеты AIM-120 AMRAAM c дальностью более 100 км. Таким образом, поставленные F-16 могли бы уничтожать российские самолеты еще до того, как они окажутся в локациях для сброса авиабомб.

"Это касается не только F-16, ATACMS также могут влиять. Удары по аэродромам могут влиять на размещение российской тактической авиации. РЭБы также влияют и т.д." — добавил он.

Об F-16 (c 13:14)

США поставляют умные бомбы GBU-31

Эксперт также рассказал, что Украина получает от США авиационные бомбы GBU-31, которые были доработаны специализированными точными модулями, позволяющими наносить удары на значительном расстоянии.

"Но мы не получаем такие бомбы в таком количестве, которое есть у российских оккупантов. Паритета вообще нет. У нас эти бомбы в небольшом количестве, тогда как россияне могут использовать до сотни только в течение суток", — пояснил он, добавив, что ВСУ могут позволить себе применять такое количество в лучшем случае в месяц или менее того.

Напомним, что РФ на базе ПЗРК "Верба" разработала антидроновый комплекс, который сбивает FPV и квадрокоптеры.

Также сообщалось, что дрон MQ-9B SkyGuardian будет оснащен "умными ракетами" Desert Sting. Эти системы делают беспилотник опаснее.