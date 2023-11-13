Українські F-16 зможуть збивати російські літаки ракетами AIM-120 AMRAAM, — аналітик (відео)

За словами військового аналітика Олександра Коваленка, поставлені F-16 могли б знищувати російські літаки ще до того, як опиняться в локаціях для скидання авіабомб.

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За наявності літаків дальнього радіолокаційного спостереження, таких як АВАКС, та інформаційного супроводу з боку НАТО українські F-16 зможуть збивати російські літаки. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий аналітик Олександр Коваленко.

За його словами, для такої мети можуть використовуватися ракети AIM-120 AMRAAM з дальністю понад 100 км. Таким чином, поставлені F-16 могли б знищувати російські літаки ще до того, як вони опиняться в локаціях для скидання авіабомб.

"Це стосується не тільки F-16, ATACMS також можуть впливати. Удари по аеродромах можуть впливати на розміщення російської тактичної авіації. РЕБи також впливають і т.д." — додав він.

Про F-16 (c 13:14)

США постачають розумні бомби GBU-31

Експерт також розповів, що Україна отримує від США авіаційні бомби GBU-31, які були доопрацьовані спеціалізованими точними модулями, що дають змогу завдавати удари на значній відстані.

"Але ми не отримуємо такі бомби в такій кількості, яка є у російських окупантів. Паритету взагалі немає. У нас ці бомби в невеликій кількості, тоді як росіяни можуть використати до сотні тільки протягом доби", — пояснив він, додавши, що ЗСУ можуть дозволити собі застосовувати таку кількість у кращому разі на місяць або менше того.

Нагадаємо, що РФ на базі ПЗРК "Верба" розробила антидроновий комплекс, який збиває FPV і квадрокоптери.

Також повідомлялося, що дрон MQ-9B SkyGuardian буде оснащений "розумними ракетами" Desert Sting. Ці системи роблять безпілотник більш небезпечним.