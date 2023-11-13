"Почувствуют в 2025 году": Буданов дал прогноз, как будет развиваться длительная война с РФ

По словам руководителя военной разведки, существуют вероятность длительного конфликта, о чем говорят примеры нерешенных территориальных вопросов в мире. В таких условиях Россия откажется от крупных военных операций.

В условиях длительной войны россияне не будут заключать мирные соглашения с Украиной и союзниками, предпочтя хаотичные обстрелы без крупных военных операций. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов в статье "Если война надолго. Какие последствия будет иметь затяжное противостояние для РФ и для Украины вместе с Западом", опубликованной в журнале NV ноябре 2023 года.

Буданов подчеркнул вероятность длительного конфликта, ссылаясь на примеры нерешенных территориальных вопросов в мире. Он указал на значительные территориальные аппетиты России относительно Украины, выраженные не только в Крыму, и считает вероятным продолжение хаотичных обстрелов без масштабных военных действий.

"Есть такие случаи в истории, когда давние войны между государствами юридически так и не завершены. Простой пример — РФ и Япония, после 1945 года они так и не подписали мирный договор из-за Северных островов (которые Россия называет Курильскими). Этой территориальной проблеме уже более 70 лет", — отмечает глава военной разведки.

Отвечая на вопрос о сроках высокой интенсивности военных действий РФ, Буданов выделил факторы, влияющие на будущее агрессора: изменения в экономике, внешние поставки военной техники и фактор усталости общества от войны.

Главный разведчик Украины отметил, что экономическая устойчивость в России пока сохраняется, хотя масштабный кризис и рост цен могут оказать воздействие в 2025 году. Однако цепи производства в стране, по его мнению, остаются целостными.

Буданов подчеркнул, что усталость от войны среди россиян стремительно растет, а население сокращается. Он высказал мнение, что 2025 год может стать переломным для внутренних системных изменений в России, но подчеркнул, что это не прогноз, а ожидание.

"Пока что в РФ еще сохраняется экономическая устойчивость. Да, мы наблюдаем у них масштабный кризис топлива, резкое подорожание продуктов питания (за последние два месяца там дважды подскочили цены на 15−20%) и других товаров и услуг. Это все расшатывает их экономику и социальную сферу, реальные проблемы они почувствуют в 2025 году", — указал Буданов.

Однако, по словам Буданова, нельзя забывать о том, что война "с каждым месяцем глобализируется и порождает новые процессы".

"Они [новые процессы] также будут накладываться на ситуацию и сильно менять любые предыдущие расчеты. Это вызов, с которым уже столкнулись ведущие аналитики мира", — отметил глава ГУР.

Напомним, 12 октября Буданов, отвечая на вопрос, почему не сбылся его прогноз об окончании войны в 2023 году, заявил, что Украина "выбилась из графика".

12 сентября Кирилл Буданов, руководитель ГУР, выразил мнение о том, что окончание российско-украинской войны возможно лишь при возврате к административным границам, действовавшим в 1991 году. По его утверждению, в противном случае конфликт будет продолжаться на протяжении многих лет, принимая различные формы, такие как приграничные столкновения, ракетные удары или атаки беспилотных летательных аппаратов.