"Большой риск для государства": Вениславский высказался о демобилизации бойцов ВСУ (видео)

По словам народного депутата Федора Венилавского, история практически не знает понятия демобилизации до завершения войны.

Правительство Украины и армейское командование работают над тем, чтобы дать военнослужащим возможность для отдыха. Но решения о демобилизации солдат и офицеров, которые уже 18 месяцев находятся на фронте, в ближайшее время ждать не стоит. Об этом сообщил народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, представитель президента в ВР Федор Вениславский в эфире "Радио свобода".

"Мы должны понимать, что сейчас эта война по большому счету идет за сохранение нашей государственности, за сохранение Украины как нации, и поэтому здесь надо взвешивать соотношение целей и ценностей. Бесспорно, мы прекрасно понимаем жен, матерей, отцов тех военнослужащих, которые с первого дня полномасштабного вторжения воюют за защиту нашего суверенитета и борются за нашу независимость", – сказал Вениславский.

Народный депутат отметил, что надо также понимать, что во время полномасштабных войн самого факта или понятия демобилизации до завершения войны история практически не знает.

"Потому что когда идут полномасштабные войны, люди воюют, пока страна не будет полностью освобождена от агрессора", – подчеркнул Вениславский.

Представитель президента в ВР напомнил, что в прошлом году в Раде приняли закон, который предусматривает возможность для военнослужащих получения отпуска на срок до 30 дней и дополнительного отпуска по семейным обстоятельствам.

Вениславский призвал "не спекулировать" заявлениями о том, что военным не дают отпуска.

"Хотя такие истории на самом деле есть, когда очень трудно получить отпуска, когда много военных в очереди", – признал народный депутат.

Вениславский подчеркнул, что в ближайшее время не может идти речь ни о частичной, ни о полной демобилизации.

"Это очень существенные риски для нашего государства в целом и говорить о демобилизации могут, к большому сожалению, только те политики, которые не совсем ответственно относятся в целом к государству и государственности Украины. Я вынужден констатировать, что вопрос демобилизации на сегодняшний день приобретает такую политико-популистскую окраску", – сказал Вениславский.

Федор Вениславский о возможности демобилизации

Напомним, некоторые военнослужащие могут уволиться со службы. В законодательстве Украины предусмотрены четыре причины для демобилизации во время войны.

Ранее Фокус писал, что главная проблема мобилизации в Украине в неопределенном сроке службы. Демобилизация даст военнослужащим дополнительные опции выхода, кроме смерти и ранения. По мнению ЛГБТ-активиста и юриста Бориса Хмелевского, это позволит проводить набор в армию гораздо эффективнее.