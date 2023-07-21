Некоторые военнослужащие могут уволиться со службы с 1 августа: кто именно

Военнослужащий может уволиться со службы во время военного положения, если имеет хотя бы одно из четырех оснований.

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С начала полномасштабного вторжения в Украине продолжается всеобщая мобилизация и введено военное положение, в результате чего условия увольнения с военной службы отличаются от тех, которые были в мирные времена. Однако 18 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект 8009 о расширении списка категорий граждан, которые могут уволиться с военной службы во время военного положения.

Основания для увольнения военнослужащего со службы с 1 августа 2023 года:

Увольнение по семейным обстоятельствам. Это касается военных:

у которых родственники погибли из-за российской агрессии или из-за российской агрессии, защищая Родину;

не достигших предельного возраста пребывания на военной службе, но признанных временно непригодными к военной службе с дообследованием через 6-12 месяцев.

В частности, военный может уволиться со службы во время военного положения, если имеет хотя бы одно из следующих оснований:

по состоянию здоровья (на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета или о непригодности к военной службе с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев);

по причине достижения предельного возраста несения службы;

из-за вступления в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;

по семейным обстоятельствам (для этого нужно подать рапорт с заверенными нотариусом копиями документов, подтверждающих основание).

В свою очередь увольнение по семейным обстоятельствам возможно:

в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которому не установлена инвалидность;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

в связи с наличием жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

военнослужащие-женщины — в связи с беременностью;

военнослужащие-женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

пребывание на иждивении военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет;

военнослужащие, если их близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Для того, чтобы уволиться со службы нужно подать рапорт с заверенными копиями документов, подтверждающих право на увольнение. В частности, рапорт пишется на командира, и в нем указываются:

основания увольнения с военной службы;

мнение военнослужащего о желании/нежелании проходить службу в военном резерве ВСУ по соответствующей военно-учетной специальности;

согласование на исключение из списков личного состава воинской части до момента проведения всех необходимых расчетов (по желанию);

ТЦК по месту жительства, куда будет направлено личное дело военнослужащего и где он будет стоять на воинском учете.

Напомним, 18 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, которым расширил перечень граждан, имеющих право на досрочную демобилизацию во время военного положения.

28 марта на сайте Верховной Рады опубликован текст законопроекта, который предлагает право на демобилизацию после 18 месяцев службы.