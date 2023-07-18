Зеленский подписал закон о праве на демобилизацию: кто может уволиться из армии

В Украине расширили перечень граждан, которые имеют право на досрочную демобилизацию во время военного положения.

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Во вторник, 18 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, предусматривающий расширение списка категорий граждан, которые могут уволиться с воинской службы во время военного положение. Об этом говорится на официальном правительственном портале.

Согласно упомянутому закону, дополнительным основанием увольнения из армии во время военного положения является наличие близких родственников, которые погибли или пропали без вести, при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины.

Авторы документа уточняют, что к близким родственникам относятся муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка, а также родные (полнородные, неполнородные) братья и сестры.

В каких случаях можно досрочно расторгнуть контракт

Согласно ст. 26 Закона "О воинской обязанности и военной службе", украинские военнослужащие могут досрочно расторгнуть контракт в следующих случаях:

достижение военнослужащим предельного возраста пребывания на военной службе; получение заключения ВЛК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета; вступление в силу обвинительного приговора суда, назначившем наказание в виде ограничения или лишения свободы, либо лишении воинского звания; наличие семейных обстоятельств и прочих уважительных причин.

Напомним, что 28 марта на сайте Верховной Рады опубликован текст законопроекта, который предлагает право на демобилизацию после 18 месяцев службы. Также в законопроекте предлагается ввести отсрочку от призыва на военную службу на пять лет для тех, кто был демобилизован и отслужил максимальный срок по призыву во время мобилизации.

Мы также писали о том, кого из украинцев могут призвать в армию в первую очередь. Как отметил начальник Харьковского ТЦК и СП Владимир Арап, сейчас в ряды армии нужны украинцы со знанием иностранных языков, в частности английского, немецкого и французского.