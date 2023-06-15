Военное положение в Украине: перечень причин, по которым военнослужащий может расторгнуть контракт

Согласно законодательству, военные, проходящие службу по контракту, имеют законное право на досрочное расторжение по исчерпывающему перечню уважительных причин.

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Некоторые из украинских военнослужащих, проходящих службу по контракту имеют возможность расторгнуть его во время военного положения. Перечень оснований для расторжения контракта определяет статья 26 действующего закона "О воинской обязанности и военной службе".

По информации из статьи закона, расторжение контракта для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту с момента объявления мобилизации, до объявления демобилизации, возможно в ряде случаев по семейным обстоятельствам и общим ухудшением состояния здоровья военного или членов его семьи.

Мобилизация в Украине: случаи, позволяющие досрочно расторгнуть контракт:

В случае достижения военнослужащим предельного возраста пребывания на военной службе;

На основании заключения ВЛК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета;

В связи со вступлением в силу обвинительного приговора суда, назначившем наказание в виде органичения или лишения свободы, либо лишении воинского звания;

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам.

Расторжение контракта по уважительным причинам возможно в случаях:

в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, врожденными пороками развития, редкими заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, психическими расстройствами и др. видами тяжелых заболеваний;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной супругой (супругом), ребенком, а также родителями своими или супруги (супруга), что можно подтвердить соответствующим медицинским заключением;

в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

в связи с беременностью — для военнослужащих женщин;

в связи с отпуском по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста — для военнослужащих женщин;

в случае, если один из супругов, оба из которых проходят военную службу, имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

в случае, когда военнослужащий самостоятельно воспитывает ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

Напомним, ранее Фокус описал, какие категории граждан не подлежат мобилизации.

Также напомним, в ТЦК рассказали, что ВСУ сейчас нужны люди, которые владеют английским, немецким и французским языками. Так, нужны специалисты, чтобы сотрудничать с иностранными инструкторами, которые помогают осваивать западную военную технику.