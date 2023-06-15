Воєнний стан в Україні: перелік причин, через які військовослужбовець може розірвати контракт

Відповідно до законодавства, військові, які проходять службу за контрактом, мають законне право на дострокове розірвання з вичерпного переліку поважних причин.

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Деякі з українських військовослужбовців, які проходять службу за контрактом, мають можливість розірвати його під час воєнного стану. Перелік підстав для розірвання контракту визначає стаття 26 чинного закону "Про військовий обов'язок та військову службу".

За інформацією статті закону, розірвання контракту для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом із моменту оголошення мобілізації, до оголошення демобілізації, можливе в низці випадків за сімейними обставинами та загальним погіршенням стану здоров'я військового або членів його сім'ї.

Мобілізація в Україні: випадки, які дають змогу достроково розірвати контракт:

У разі досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування на військовій службі;

На підставі висновку ВЛК про непридатність до військової служби за винятком військового обліку;

У зв'язку з набранням чинності обвинувальним вироком суду, який призначив покарання у вигляді організації або позбавлення волі, або позбавлення військового звання;

Через сімейні обставини й інші поважні причини.

Розірвання контракту з поважних причин можливе у випадках:

у зв'язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років;

у зв'язку з вихованням дитини, хворої на важкі перинатальні ураження нервової системи, вроджені вади розвитку, рідкісні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, психічні розлади й ін. види важких захворювань;

у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми або чоловіка (дружини), що можна підтвердити відповідним медичним висновком;

у зв'язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;

у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю І групи;

у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю ІІ групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії установи охорони здоров'я, вимагає постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

у зв'язку з вагітністю — для жінок-військовослужбовиць;

у зв'язку з відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш ніж до досягнення нею шестирічного віку — для жінок-військовослужбовиць;

у разі, якщо один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу, мають дитину (дітей) віком до 18 років;

у разі коли військовослужбовець самостійно виховує дитину (дітей) віком до 18 років.

Нагадаємо, раніше Фокус описав, які категорії громадян не підлягають мобілізації.

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