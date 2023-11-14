"Перегруппировка" ВС РФ на Херсонщине: сообщения росСМИ могут быть спецоперацией, — ISW

По словам аналитиков, целью этой информационной операции может быть формирование у украинского военного командования неправильного мнения о войсках РФ.

Сообщения российских СМИ о "перегруппировке" ВС РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области могут быть спецоперацией вражеского военного командования. Об этом сообщили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 13 ноября говорится, что целью этой информационной операции может быть формирование у украинского военного командования неправильного мнения о войсках РФ в Херсонской области. Так, ВСУ должны недооценить силы оккупантов на левом берегу Херсонщины.

С другой стороны, как сообщили аналитики, опубликованные, а затем удаленные сообщения о перегруппировке могут говорить о реальных дискуссиях, которые проходят в высшем командовании российских войск. Они могли преждевременно оказаться в информационном пространстве.

Также эксперты предположили, что российским СМИ информацию о "перегруппировке" мог передать некий внешний источник под видом Минобороны РФ.

Аналитики считают, что независимо от причин и обстоятельств публикации сообщений российских СМИ о "перегруппировке" войск оккупантов, реакция говорит о том, что происходящее в Херсонской области остается болезненной темой в провоенной среде в России.

"Российское информационное пространство еще не определилось, как обсуждать оперативную ситуацию на восточном берегу Днепра, и любой перелом ситуации там может вызвать информационный шок", — сказано в отчете.

Напомним, что 13 ноября росСМИ сообщили об отступлении ВС РФ в Херсонской области, а потом удалили новость. Так, Российские медиа, ссылаясь на релиз Минобороны, утверждали, что решение о перегруппировке войск на "более выгодные позиции к востоку от Днепра" приняло командование группировки "Днепр". Через время СМИ удалили новость и заявили об "ошибочной публикации".