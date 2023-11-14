Должен был отсидеть 20 лет: организатор убийства журналистки Политковской воюет против Украины, — СМИ

Бывший борец с организованной преступностью и убийца журналистки Сергей Хаджикурбанов получил прозвище "Рэмбо" — его стремительной карьере в рядах ВС РФ удивляются даже российские журналисты.

Россиянин Сергей Хаджикурбанов, который должен был отсидеть в колонии за убийство оппозиционной журналистки Анны Политковской, делает "успешную" карьеру на войне в Украине. Власти РФ освободили его из места лишения свободы и он воюет почти год. Мужчина уже давно не является рядовым "зэком". О деталях жизненного пути убийцы из РФ рассказали в Telegram-канале Baza.

В заметке указывается, что Хаджикурбанова освободили из колонии в конце 2022 года: именно тогда его отправили воевать на территорию Украины в составе одного из подразделений из бывших заключенных. В составе этого подразделения он провоевал полгода и имел право освободиться. Однако продолжил контракт и до сих пор воюет против украинцев, пишет Baza со ссылкой на анонимного собеседника.

На войне в Украине экс-зек, который ранее был российским "правоохранителем", сделал карьеру, рассказали в Telegram-канале. Его первая должность — командир разведчиков ВС РФ. На этой должности он "проникал в тыл и выполнял специфические задачи". После этого ему удалось стать командиром батальона.

Источник, с которым общались авторы сообщения, отметил, что подобный карьерный рост говорит о "способностях" россиянина. Хаджикурбанова сравнили с "Рэмбо" благодаря превращению из заключенного в командира.

"Чтобы зэку от командира отделения дойти до комбата за пару месяцев — нужно реально быть Рэмбо", — цитирует росСМИ.

Убийство Политковской — детали

Анна Политковская — российская оппозиционная журналистка и правозащитница, которую убили 7 октября 2006 года в Москве тремя выстрелами в голову. Убийц искали два года, после чего на скамье подсудимых в 2008 году оказались двое россиян — Ибрагим и Джабраил Махмудовы. Суд сначала их оправдал, сообщали российские издания, но следствие продолжилось.

В 2009 году попал под суд Хаджикурбанов — до момента ареста он работал в управлении по борьбе с оргпреступностью Москвы. Подозревали, что он был организатором убийства. Кроме него на скамье подсудимых оказались новые и старые подозреваемые: братья Махмудовы, Лом-Али Гайтукаев (криминальный авторитет из Чечни), Дмитрий Павлюченков (полицейский).

Анна Политковская, российская журналистка Фото: Википедия Сергей Хаджикурбанов, один из организаторов убийства Политковской Фото: Baza

Хаджикурбанов получил приговор в 2014 году — его осудили на 20 лет тюрьмы. Но, как свидетельствует сообщение неправительственного росСМИ, он не досидел до 2034 года, а пошел воевать в Украину. Какое звание у него сейчас и на каком участке фронта он воюет, журналисты не сообщили.

Отметим, бывшие российские заключенные, попав на войну в составе ВС РФ, далеко не все делают карьеру, похожую на карьеру Хаджикурбанова. Некоторые из них складывают оружие, сдаются в плен и становятся бойцами "Российского добровольческого корпуса". В частности, о подобных примерах говорится в интервью, которое дал командир "РДК" Денис Никитин.

Между тем практика мобилизации "зеков" появилась в ВС РФ в конце 2022 года. Именно тогда владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин совершил тур по российским колониям и набирал подразделения заключенных, которые затем бросались на"мясные штурмы" на разных участках фронта в Украине.