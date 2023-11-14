В обход санкций: Китай и РФ помогают КНДР расширять ее военный потенциал, — Пентагон

Министры обороны 17 стран, входящих в состав Командования ООН, заявили, что страны поддерживающие КНДР в случае ее агрессии, понесут серьезное наказание от международного сообщества.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что государства-члены ООН, обеспечивающие соблюдение перемирия в Корейской войне, обеспокоены позицией России и Китая, которые помогают КНДР наращивать свой военный потенциал в обход международных санкций. Об этом 14 ноября сообщило агентство Reuters.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что Китай и Россия помогают КНДР наращивать свой потенциал, позволяя ей обходить санкции Совета Безопасности ООН. Нас также беспокоит рост военного сотрудничества между Россией и КНДР в последнее время", — сказал глава Пентагона на встрече в Южной Корее с министрами обороны 17 стран, входящих в Командование ООН (UNC).

Также сообщается, что Южная корея и Командование ООН в совместном заявлении отметили незаконность ядерной и ракетной программы Пхеньяна и предупредили о недопустимости агрессивных действий против Республики Корея.

"Если страны, поддержавшие Северную Корею во время Корейской войны, попытаются вновь оказать помощь, то эти страны также понесут серьезное наказание от международного сообщества вместе с КНДР", — сказано в заявлении.

При этом данное заявление прозвучало на фоне высказываний Пхеньяна относительно Командования ООН. 13 ноября власти КНДР заявили, что UNC является инструментом США для конфронтации, незаконной военной организацией и не имеет ничего общего с ООН. Северная Корея также призвала распустить UNC, чтобы предотвратить начало новой войны на Корейском полуострове.

В ответ Южная Корея, США и другие страны-члены ООН согласились расширить масштабы учений, не исключая при этом диалог, как путь к миру на полуострове.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен 9 ноября заявил, что в рамках военного сотрудничества Северная Корея может рассчитывать на поддержку со стороны России в области программ баллистических ракет, ядерных и космических технологий. По его словам Вашингтон работает над тем, чтобы разоблачить и противодействовать усилиям Пхеньяна развития ракетных программ.