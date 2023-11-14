Россияне устроили перестрелку на "Азовстали": выходец из Чечни впал в кому (фото)

По словам советника мэра Петра Андрющенко, четверо жителей Чечни и Ингушетии проникли на территорию завода "Азовсталь", где планировали своровать металлолом. Там их заметил "полицейский" и выстрелил одному из них в голову.

На территории временно оккупированного Мариуполя произошла стрельба на разрушенном заводе "Азовсталь". Об этом сообщает Telegram-канал "База".

По данным источника, в результате инцидента на территории завода так называемый "полицейский" случайно выстрелил в голову мужчине. Пострадавший впал в кому.

Как отметили на канале, 13 ноября четверо жителей Чечни и Ингушетии проникли на территорию разрушенного завода "Азовсталь". Предполагается, что их целью было похищение металлолома. Их присутствие заметил полицейский патруль в момент совершения противоправной деятельности.

"Незваные гости предприняли неудачную попытку сбежать, но "полицейские" остановили их предохранительными выстрелами в воздух. Трое из мужчин — Батаев, Барахоев, и Батукаев не стали оказывать сопротивления и легли на землю. Однако еще один их товарищ по фамилии Скиев решил так просто не сдаваться. Он достал канцелярский нож и напал на "полицейских". Во время драки с нападавшим сотрудник МВД случайно выстрелил. Пуля попала в голову Скиева", — пишет канал.

По данным канала, раненого мужчину доставили в больницу, где ему диагностировали мозговую кому. Следственный комитет проводит проверку: по предварительным данным, "полицейские" не находились в состоянии алкогольного опьянения и серьезных повреждений не получили.

Также подробности инцидента рассказал и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он рассказал, что так называемый "полицейский" выстрелил в голову мужчине во время потасовки на заводе "Азовсталь". Пострадавший в коме.

"Вчера и 13 ноября ночью четверо чеченцев и ингушетов приперлись на "Азовсталь", чтобы украсть металлолом. Здесь их заметил патруль полицаев из "Каскада", сами здесь неплохо режут металл. Кадыровцы попытались скрыться, но полицаи начали стрелять в воздух. Трое – Батаев, Барахоев и Батукаев – обоср*лись легли на землю. Однако еще один по фамилии Скиев решил доказать, что "Ахмат-сила" вытащил канцелярский(!) нож и напал на мусоров. Во время потасовки "полицейский" выстрелил в голову Скиева. Раненого доставили в больницу, где врачи диагностировали у пострадавшего мозговую кому", — рассказал Андрющенко.

Он также приложил и фото с места происшествия.

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