Российские военные застрелили грузина в оккупированной Южной Осетии

Российские оккупанты во время захвата расстреляли гражданина Грузии, а еще одного задержали у линии разграничения в Южной Осетии.

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Российские солдаты убили гражданина Грузии во время пребывания вдоль линии фронта между оккупированным Москвой сепаратистским регионом Южная Осетия и территорией, контролируемой правительством Грузии. Об этом заявил премьер-министр Грузии, передает Reuters.

В своем заявлении премьер Ираклий Гарибашвили отметил, что гражданин его страны был застрелен, а еще один задержан российскими военными вблизи села Кирбали, неподалеку от фактической границы.

"6 ноября 2023 года в районе села Кирбали Горийского муниципалитета на оккупированной территории при попытке незаконного задержания местного жителя в результате выстрела из огнестрельного оружия со стороны российских оккупационных сил погиб гражданин Грузии, а одного гражданина незаконно задержали. Активная коммуникация ведется с использованием всех инструментов, доступных центральному правительству Грузии", — говорится в сообщении.

На этот случай отреагировала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Я глубоко возмущена смертельным расстрелом со стороны российских оккупационных сил гражданина Грузии во время его незаконного задержания", — написала она в соцсети Х.

По словам Зурабишвили, это вопиющее нападение на грузинскую государственность, что "в очередной раз раскрывает истинную природу "брата-единоверца".

"Я немедленно призываю международное сообщество однозначно осудить действия России, которая грубо и бесстыдно нарушила все международные нормы", — подчеркнула она.

Ситуация в Южной Осетии

Расстрел гражданского — первый случай, который произошел на фактической границе после короткой войны между Россией и Грузией за Южную Осетию в 2008 году. Линия контроля остается неопределенной, а аресты гражданских лиц вокруг границы являются регулярным явлением.

С 1992 года российские войска дислоцируются в Южной Осетии, сепаратистском регионе, который большинство стран мира признает частью Грузии. Между тем там рассчитывают на возвращение Абхазии и Осетии после войны в Украине

Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, второй сепаратистской провинции Грузии, вскоре после войны 2008 года. Глава Кремля Владимир Путин намерен вернуть под свой контроль Грузию.

Две территории откололись в результате кровавых конфликтов, которые охватили распад Советского Союза в 1991 году. Поддержка Москвой двух регионов помогла разжечь антироссийские настроения в Грузии.