"Это наш народ": в Грузии рассчитывают на возвращение Абхазии и Осетии после войны в Украине

Глава грузинской оппозиции Нино Бурджанадзе убеждена, что Тбилиси должен начать диалог с жителями оккупированных территорий, пока Кремль не начал этому препятствовать.

Related video

Победа Украины в войне, которую начала Россия, может поспособствовать возвращению Абхазии и Осетии в родную гавань. Такое мнение озвучила лидер оппозиции Грузии Нино Бурджанадзе в интервью Haqqin.az 23 марта.

По ее словам, если Украина в ближайшее время одержит победу над Российской Федерацией на поле боя, тогда существует высокая вероятность того, что оккупированные в свое время Москвой Абхазия и Южная Осетия снова окажется под контролем официального Тбилиси.

Грузинское общество верит в то, что это действительно случится и успехи Украины будут ключевыми в этом вопросе.

"Абхазы и осетины — это наш народ. Они не из другой страны, между нами гораздо больше общего, нежели того, что нас разделяет", — сказала Нино Бурджанадзе.

При этом, нынешняя власть Грузии должна самостоятельно инициировать диалог с жителями захваченных Кремлем территорий, ведь РФ будет препятствовать этому событию.

Что касается войны в Украине, лидер оппозиции Грузии считает, что она закончится исключительно путем мирных переговоров и сильно скажется на ситуацию на Кавказе. Но, когда это произойдет и при каких обстоятельствах — предсказать не в силе.

Напомним, 8 марта сообщалось, что президент РФ Владимир Путин намерен вернуть под свой контроль Грузию. Он считал, что принятый закон об "иноагентах" может поставить крест на отношениях Грузии с Западом, чем можно было бы воспользоваться после неудач в Украине.

1 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов ответил президенту Грузии на идею освободить ее земли от РФ. По его мнению, Грузия не может требовать от Украины выгнать россиян из Южной Осетии и Абхазии одновременно с тем, как продолжает издеваться над заключенным гражданином Украины Михеилом Саакашвили.