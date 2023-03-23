"Це наш народ": у Грузії розраховують на повернення Абхазії та Осетії після війни в Україні

Глава грузинської опозиції Ніно Бурджанадзе переконана, що Тбілісі має розпочати діалог із жителями окупованих територій, поки Кремль не почав цьому перешкоджати.

Related video

Перемога України у війні, яку розпочала Росія, може сприяти поверненню Абхазії та Осетії до рідної гавані. Таку думку озвучила лідерка опозиції Грузії Ніно Бурджанадзе в інтерв'ю Haqqin.az 23 березня.

За її словами, якщо Україна найближчим часом здобуде перемогу над Російською Федерацією на полі бою, тоді є висока ймовірність того, що окуповані свого часу Москвою Абхазія та Південна Осетія знову опиниться під контролем офіційного Тбілісі.

Грузинське суспільство вірить у те, що це справді станеться і успіхи України будуть ключовими у цьому питанні.

"Абхази та осетини — це наш народ. Вони не з іншої країни, між нами набагато більше спільного, ніж того, що нас поділяє", — сказала Ніно Бурджанадзе.

При цьому нинішня влада Грузії має самостійно ініціювати діалог з жителями захоплених Кремлем територій, адже РФ перешкоджатиме цій події.

Щодо війни в Україні, лідерка опозиції Грузії вважає, що вона закінчиться виключно шляхом мирних переговорів і сильно позначиться на ситуації на Кавказі. Але коли це станеться і за яких обставин — передбачити не в силі.

Нагадаємо, 8 березня повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін має намір повернути під свій контроль Грузію. Він вважав, що ухвалений закон про "іноагентів" може поставити хрест на відносинах Грузії із Заходом, чим можна було б скористатися після невдач в Україні.

1 лютого секретар РНБО Олексій Данілов відповів президенту Грузії на ідею звільнити її землі від РФ. На його думку, Грузія не може вимагати від України вигнати росіян з Південної Осетії та Абхазії одночасно з тим, як продовжує знущатися з ув'язненого громадянина України Міхеїла Саакашвілі.